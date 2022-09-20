联合国秘书长：全球对化石燃料的依赖必须结束，可再生能源革命必须启动

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯周日在全球契约理事会会议上表示，实现公正和公平的能源转型是“我们世界面临的最大挑战之一”。

他表示，气候灾害和飞涨的燃料价格使得“结束我们对化石燃料的全球依赖”的必要性变得非常明确。他同时强调了投资可再生能源、建立复原力和扩大气候适应行动的重要性。

-如果我们过去在可再生能源上进行了大量投资，我们现在就不会陷入气候紧急状态。-他说。

可再生能源：唯一可靠的途径

秘书长表示，可再生能源是实现真正的能源安全、稳定电价和可持续就业机会的“唯一可靠途径”。

他还强调，可再生能源在全球发电量中的份额必须从今天的近 30% ，到 2030 年增加到 60% 以上，到 2050 年增加到 90% 以上。

古特雷斯指出：

-商界领袖和政府领导人必须停止将可再生能源视为遥远的未来项目。没有可再生能源，就没有未来。

关键能源优先事项

秘书长接着概述了他就可再生能源转型提出的«五点能源计划»。首先是将这些技术视为免费提供的“全球公共产品”。

-确定可以免费提供的专利——尤其是与电池和存储容量相关的专利——对于快速和公平的能源转型至关重要。-他说。

接下来，他强调需要确保、增加和多样化可再生能源技术的供应链，并指出零部件和原材料的供应链“仍然集中在少数几个国家”。

第三，为可再生能源创造公平的竞争环境。

联合国秘书长说：

-我们拥有技术、能力和资金，但我们迫切需要制定政策和框架来激励投资，消除繁文缛节、许可证和电网连接造成的瓶颈。

第四点是将补贴从化石燃料转向可再生能源。正如他指出的那样，各国政府每年花费约 5 万亿美元人为地降低化石燃料的价格，这种补贴力度“是可再生能源所获得的三倍多”。

-如果我们将这些资源和补贴用于可再生能源，我们不仅可以减少排放，我们还会创造更多体面和绿色的就业机会。-他说。

为未来融资

古特雷斯提出的第五点也是最后一点，侧重于将可再生能源的公共和私人投资增加两倍，至每年至少 4 万亿美元。

-太阳能和风能的前期成本占整个生命周期成本的 80%——这意味着今天的大笔投资明天将获得更大的回报。-他说。

然而，这需要： 资金流向最需要的人； 调整后的风险框架和更大的灵活性以扩大可再生能源融资规模； 降低发展中国家的融资成本。

秘书长表示，“发展中国家的可再生能源项目的资本成本可能是发达国家的 7 倍”，他同时指出，尽管非洲具有巨大的可再生能源潜力，但它仅吸引了 2% 的清洁能源投资。

言出必行

古特雷斯指出，向可再生能源未来的公正过渡事关每个人，包括私营部门与劳工组织和民间社会需合作推进基于科学的目标和“公正转型”计划。

他强调，只动口是不行的。我们需要可信的行动和问责。

每个企业和投资者， 每个城市和国家都必须“言出必行”，兑现其净零排放承诺，以实现《巴黎协定》，并拯救可持续发展目标。

-联合国全球契约准备在这项至关重要的努力中提供帮助。-他说。

他还敦促各行业和地区的每一个人加快行动，“以启动可再生能源革命”。



