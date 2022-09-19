2022 年 9月 19 日 星期一 , 18:13

哈萨克斯坦参议院议长出席伊丽莎白二世葬礼

哈通社/伦敦/9月19日 —— 根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的委托，参议院（议会上院）议长马吾林·阿什姆巴耶夫出席已故英国女王伊丽莎白二世的葬礼。

阿什姆巴耶夫18日在西敏宫瞻仰女王的灵柩，并代表哈萨克斯坦在吊唁簿上签名。

哈萨克斯坦参议院议长指出，伊丽莎白二世是一位杰出的领袖，是英国民族团结与稳定的象征，女王的高贵、尊严和成就将在未来继续激励全球数百万人。

当天，阿什姆巴耶夫还出席了查理三世国王在白金汉宫举行的外国领导人接待会。

哈萨克斯坦参议院议长同查尔斯三世会谈中代表托卡耶夫总统表示哀悼，并表示哈萨克斯坦首都中央公园一花坛将命名为伊丽莎白二世，以致敬女王。

英国国王愉快的回忆1996年对哈萨克斯坦进行的访问。与此同时，查尔斯三世感谢哈方的诚挚慰问，并向哈萨克斯坦领导人和人民表示热情的问候。

19日，参议院议长阿什姆巴耶夫和外交部副部长罗曼·瓦西连科为首的哈萨克斯坦代表团出席了在威斯敏斯特大教堂举行的葬礼仪式。

据悉，来自全球各国的2千多名国家领导人和政府首脑，以及外交官和王室成员出席了伊丽莎白二世的葬礼。

据悉，英国女王伊丽莎白二世8日在苏格兰巴尔莫勒尔堡去世，终年96岁。她的长子、王储查尔斯继承王位。

9日，哈萨克斯坦总统就英国女王伊丽莎白二世逝世向英国新任国王查尔斯三世致唁电，并到英国驻哈使馆吊唁，并在吊唁簿上留言。

【编译：小穆】