2022 年 9月 19 日 星期一 , 14:30

学者观点：哈萨克斯坦有效的执行自己在国际对话中的立场

哈通社/阿斯塔纳/9月19日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将出席联合国大会第77届会议。在此框架下，托卡耶夫总统预计将与多个国家和国际组织的领导人举行会晤。

直属总统的哈萨克斯坦战略研究所所长叶尔肯·图库莫夫19日做客哈通社，就总统此次纽约之行期间，将会讨论哪些问题进行了阐述。

记者：叶尔肯·瓦力汗吾勒，哈萨克斯坦在保障全球安全，以及实现千年目标方面发挥着哪些作用？

叶尔肯·图库莫夫：我认为，哈萨克斯坦的作用非常重要。事实上，在这一方向上我们开展了许多工作。虽然现在就任何一个大的进程发表观点仍显尚早，但我们走在正确的道路上。因为，我们清楚这一目标的重要性。

千年目标是一个宏大而重要的工作，不可被低估。不过，它主要集中在人道主义和环保领域，以及经济领域。其中包括了降低儿童死亡率、与贫困和传染病作斗争等，鉴于持续的大流行，这一点尤其重要。

但我认为从人类作为一个整体存在的角度来讨论全球安全问题也是非常重要的。 因为在苏联解体后的30年里，人类再次面临一个重要的选择。我想说的是对国际法的遵守问题，这方面还包括了核武器的使用问题。

作为唯一负责和平与战争的全球性组织，改善联合国的运作是一个及其重要的问题。准确的说，就是需要确保多有的国际安全准则都能得到遵守。和过去一样，各国领导人即将齐聚纽约联合国总部，讨论和平与战争、国际关系和全球变暖问题。

我国历来是国际关系的活跃主体。毋庸置疑，哈萨克斯坦将继续在一些问题上采取主动行动，不仅提出建议，而且会积极的执行这些建议，包括国际对话领域的建议。最近在阿斯塔纳举行的第七届世界和传统宗教领袖大会就是一个明证。

此外，哈萨克斯坦在不扩散核武器问题上多次采取主动。现在，我认为是时候提出解决这些问题的新建议了。毕竟，我们国家对此拥有完全的道义权利。

记者：您认为，联大第77届会议将会做出对人类未来有帮助的哪些决议？

叶尔肯·图库莫夫：世界各国领导人齐聚一堂，讨论的自然是人类最紧迫的问题。至于今年，乌克兰局势必然是头条。此外，制裁问题也很重要。各国元首们还将讨论当前的大流行、何不扩散等问题。千年目标的话题肯定会出现。 我们需要澄清我们已经实现了哪些目标，以及需要采取哪些额外步骤来解决人类的紧迫问题。

无论如何，对话都是必须的。不过，要实现一个最终的结论，需要长时间的外交努力，否则全球政治就不会有快速有效的决定。当今最重要的，是确保全球多个地区的和平。

与此同时，就我所知，在日程中还包括了关于全球少数群体权利宣言的三十周年。这也是一个非常重要的话题。

大会期间，将会举行教育转型峰会，讨论全球教育问题。众所周知，哈萨克斯坦始终高度重视教育，目前正在开展该领域的重要工作。

目前哈国教育领域的工作主要由教育部以及科学和高等教育部负责。也就是说，作为国际社会负责任的一员，我们将正确的重点放在实现教育领域的战略目标上。未来，我们还将考虑在全球舞台上制定的提案。

联合国——是证明了自身具有必要性和有效性的唯一的全球性组织。即便没有做出重要的决定，也会向正确的方向进行讨论。每年联合国都会审查许多问题，但从全球安全的角度来看，今年会更加特殊。

记者：哈萨克斯坦与美国的多计划伙伴关系，在哪些领域可以称为有效和成功？

叶尔肯·图库莫夫：我今年成为了哈佛大学的一员，需要指出，哈萨克斯坦有一个不断壮大的哈佛校友社群，这是一个能够促进哈萨克斯坦发展的重要潜力股，特别是在正在进行彻底的经济和政治体制改革的当下。对于经济和社会现代化而言，像哈佛和其他国际一流大学的毕业生所拥有的经验和知识，将能否为哈萨克斯坦的发展带来巨大的助力。

谈及美国和哈萨克斯坦之间的关系，自独立以来，我们两国国家在政治、经济和人道主义领域都有很好的合作。哈萨克斯坦是基于自身的国家利益，在发展与美国的关系。美国是哈萨克斯坦最大的投资伙伴之一，有许多大型跨国公司在哈开展业务，教育领域的合作发展良好。

在博拉沙克奖国家学金计划外，我们也有数千名学生在美留学，这是推动国家发展的一个巨大的动力源泉，是我们看成«新黄金资源»的人力资本。我们一直对此予以高度的关注。

人力资本是进行经济、政治和社会改革的基础。正如托卡耶夫总统所说，必须要改变思维方式。意识始于知识。当然，经济关系的发展也很重要。

我们都清楚，美国是当今世界最强大的国家，而且将长期如此。美国拥有许多最新的技术，因此吸进该国企业在哈国开设技术代表处很重要，此外，吸引非石油领域投资的问题迫在眉睫。

哈萨克斯坦能够提供的内容也很多，特别是在农业方面。全球需要粮食，而我们拥有丰富的农业资源。美国在农业方面拥有全球领先的技术可供借鉴。

我认为，高层互访应在政治关系发展中为提升双边关系质量作出贡献。我们应该努力将我们的关系提升到一个新的、更高的水平。

我们需要发展两国之间的战略关系。我认为这对我们和美国都很重要。

记者：感谢您接受采访！

【编译：木合塔尔·木拉提】