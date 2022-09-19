2022 年 9月 19 日 星期一 , 12:29

欧盟资助哈萨克斯坦出口商接受免费培训

哈通社/阿斯塔纳/9月19日—哈萨克斯坦出口商将与中亚国家同事一道接受免费的跨境贸易培训，其费用由欧盟承担。

19日，KazTrade公司在阿斯塔纳市组织了该计划推介活动。据KazTrade副总经理努尔兰·库勒巴特洛夫介绍，该计划将在 Ready4Trade Central Asia项目框架下付诸实施。

他表示，该项目启动于2019年。项目一项重要内容是培训哈萨克斯坦出口商。在过去一年半的时间里，为此做了大量准备工作。

欧盟代表处中亚区域项目部哈萨克斯坦合作办公室主任尤里·斯卡斯基耶维奇则表示，项目实施所需1500万欧元已于4年前划拨到位。

-在我负责实施的所有项目包中，这将是最大的一个项目。它针对所有中亚国家。欧盟已为此项目划拨了1500万欧元。而为出口商提供免费培训，是该项目框架下的一个子项目。-他说。

据这位项目负责人介绍，培训内容包括国际贸易规则、出口程序、跨境线路、质量和合规标准，以及欧盟市场具体准入要求等。培训以线下线上方式进行。培训将采用由世贸组织和联合国国际贸易中心编写的教材。

【编译：阿遥】