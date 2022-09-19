阿里汗·斯马伊洛夫在库斯塔奈州视察工作

哈通社/阿斯塔纳/9月19日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫日前赴库斯塔奈州视察工作。视察期间，阿里汗·斯马伊洛夫深入我国大型乳品加工企业之一«МИЛХ»有限责任公司，了解生产情况。

该企业生产的120多种乳制品，不仅在国内市场销售，还出口至俄罗斯。企业未来计划进入中国市场。

公司厂房配备了现代化高科技生产设备。企业计划在德国合作伙伴的支持下，2023年引进全新奶酪生产线。

政府总理指出，增加具有竞争优势的农产品、特别是乳制品生产，是摆在农工综合体面前的一项重大任务之一。

-在保障国内市场供应的同时，还要开辟国外市场。这方面，我们具有很大潜力。-政府总理称。

此外，政府总理还与地方农业生产者举行集体谈话，讨论了农产品再加工和出口、创造就业岗位、提供补贴和优惠贷款、筹备饲草等问题。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，国家将进一步分阶段加强对农业生产者的支持力度，包括通过提供补贴和增加信贷资源的可得性。

他表示，今年农业投融资规模增加了2倍。发展农工综合体，对于保障食品安全和加强社会公共领域非常重要。必须提高每一笔资金的使用效率。

-农业部正在重新审视对农业领域企业家的各种要求，其中约20%将被取消。因此，不久将来，对企业的行政性负担将得到相应减轻。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】



