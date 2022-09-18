2022 年 9月 18 日 星期日 , 11:05

职业拳击：戈洛夫金点数惜败老对手阿尔瓦雷斯

哈通社/拉斯维加斯/9月18日 —— 哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO和IBF中量级拳王根纳季•戈洛夫金（42-1-1, 37 KO）与现役四个级别拳王、墨西哥拳手索尔•阿尔瓦雷斯（57-2-2，39KO）之间的第三场对决今晨（18日）在拉斯维加斯T-mobile竞技场举行。

与前两场比赛相比，三番战引起了更多拳迷的关注。因为，这是戈洛夫金职业生涯首次升级到超中量级，而且挑战该级别的所有金腰带。此外，当前拳坛巨星阿尔瓦雷斯3年前的二番战中没有清晰战胜戈洛夫金，比赛结果充满质疑。

比赛开始前，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔艮到现场演唱哈萨克斯坦国歌，为戈洛夫金助威。两国国歌演奏后，比赛正式打响。

前八个回合，40岁的戈洛夫金更注重防守，而32岁的阿尔瓦雷斯则积极开展进攻，速度也较戈洛夫金更快。戈洛夫金没能打出更准确的重拳，而通过刺拳保持距离和防守。

第八回合，戈洛夫金开始加强进攻，对阿尔瓦雷斯制造了压力。

第十回合，阿尔瓦雷斯的右眼角被打开一道口子，体力也明显下降。而戈洛夫金继续积极进攻，表现得很充沛。

最后两回合，阿尔瓦雷斯没能奋力反抗，主要进行防守。戈洛夫金的一连重拳打中对手，但是未能重创。

最终，两名拳手再次打满十二回合，三位裁判以116:112/115:113/115:113的比分一致判墨西哥拳手胜利。 戈洛夫金和阿尔瓦雷斯相互表示致敬，为五年来的巅峰对决画上圆满的句号。

据悉，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯2017年和2018年9月份进行了两次对决。根据结果，一战两名拳手 战平 ，二战阿尔瓦雷斯以争议 点数获胜 。

阿尔瓦雷斯5月8日升级挑战WBA轻重量级超级拳王比沃尔，并以点数失利，迎来职业生涯第二次失败。

随后，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯团队达成三番战协议，确定在美国拉斯维加斯的T-Mobile竞技场举办。

【编译：小穆】