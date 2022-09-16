托卡耶夫总统：上合组织的主要任务仍然是加强地区安全

哈通社/撒马尔罕/9月16日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫16日出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并发表了讲话。

以下为托卡耶夫总统发言全文：

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尊敬的同僚们！

女士们先生们！

首先，我要向在伟大丝绸之路的明珠——撒马尔罕以如此高规格举办本次上合峰会，并对我们予以热情接待的乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米罗莫诺维奇·米尔济约耶夫表示感谢。

上海合作组织的成员正在稳定的增加当中。这是我们的组织在国际上的影响力和地位不断提升的显著标志。

当前全球进入了一个纷繁复杂的紧张时期，制裁等针锋相对的手段越来越多的被当做解决全球性问题的方式。

相互信任的稀缺，成为了当今时代的首要特征。

在这样的形势下，彰显和深化基于互信、平等和公开对话的«上海精神»显得尤为重要。

充分的发挥上合的潜力，是摆在我们面前的一项任务。增强组织的工作效率，发展各领域多边合作，符合所有成员国的利益。

不断完善政府效能，在上合空间以及上合以外的地区加强预测主要趋势的能力，是十分必要的。

上合组织活动决定了其章程性文件中所规定的主要原则的迫切性，即：打击极端主义、恐怖主义和分裂主义«三股势力»，维护国家主权和领土完整，不干涉内政。

该组织主要任务仍然是加强地区安全。

过去签署的为确保上述领域合作的文件的落实工作应得到继续。因此，我建议加强各国国防部和特殊机构之间的军事-政治合作。

在这方面，上合组织中亚区域信息协调中心将能够发挥重要的作用。

为了建立保障组织信息空间的基础设施，打击网络犯罪的问题变得更加重要。

我们应该将上合转变为全球性的经济平台。

我们的组织将世界快速发展的经济与人力、资源和技术潜力结合在一起。

上海合作组织成员国的国内生产总值超过了23万亿美元，相当于世界总产值的四分之一。

我们拥有最丰富的能源资源、煤炭、稀有金属和可再生能源。

正如我在前文所述，我们组织在思想和制度基础方面，不存在矛盾和分裂。 这不仅有助于提高上合组织的国际声誉和知名度，也正是其成为最成功的组织的原因所在。

因此，加入上合进程的国家范围逐年扩大。

这证明了组织获得了巨大的认可。我认为，上合组织，是目前世界上最成功的国际组织。

我们支持上合组织开展多种形式的经济合作，逐步向货物、资本、服务和技术自由流动过渡。

上合组织框架下的大型经济项目的落实，将是组织空间增长的驱动力。

我们面临的问题是保障组织项目工作获得有效地融资。

而我们拥有所有必要的经济机制、已经制定好的战略、详细的互动计划和方案。

我想重点的谈一谈被视为经济合作主要方向的物流运输、食品和能源安全问题。

上合组织国家通过合作建设高效经济运输走廊的构想，是加强相互物流联系的重要成果。

这里指的是«中国——欧洲»线路和跨里海国际运输线路沿线的铁路运输，以及在哈萨克斯坦和中国边境建设第三个铁路口岸的计划。

在此，我想向上合组织的伙伴们就利用这一新的可能性发出呼吁。

被视为东亚至波斯湾国家最短路径的《哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线》潜力巨大。

哈萨克斯坦与中亚国家之间的交通物流合作正在高速发展当中。

我们支持落实各项旨在保障区域国家相互交流的有前景的项目。

我们支持扩大中亚和南亚之间的交通线路，发展«北南»和«东西»跨欧亚走廊。

总的来说，我们欢迎开发新的多式联运走廊和物流中心，并对现有的线路进行现代化改造。

我还想专门谈一谈粮食和能源安全问题。

上合国家是世界上最大的农产品生产者和出口国家。

我们在上合组织区域内也好，在其他地区也好，都应该尽可能的鼓励扩大农产品的贸易。

我们各国积极参与确保国际粮食生产和供应链的持续运转，将有助于维护世界粮食市场的稳定。

此外，有效利用水资源是需要重点关心的问题。

共同制定上合组织的能源战略，将有助于保障全球和区域能源公平。

此外，我们也认为，批准可再生能源领域的合作计划将是有意义的。

尊敬的同僚们！

我们都对上合组织寄予厚望。

我相信，在组织框架下的多边有效合作，将为我们各国的发展带来巨大的推动力。

感谢大家的关注！

【编译：木合塔尔·木拉提】



