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    马吉利斯议长：哈萨克斯坦坚定迈向民主化道路

    2022 年 9月 16 日 星期五 , 13:30

    哈通社/努尔苏丹/9月16日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫表示，此前通过公投形式实施的宪法改革，为政治现代化打下了基础。

    议长在16日的上下两院联席会议上说：

    - 今天我们通过了一项重要的决议，该决议明确了国家的未来，将以一种新的方式塑造国家结构。

    霍沙诺夫表示，哈萨克斯坦今后将步入一个新的政治时代，而此前通过共同形式实施的宪法改革，为今后的政治现代化进程打下了良好的基础。

    - 今天通过的决定，便是这一改革的重要一笔，为国家结构向新的政治模式转变开辟了道路。- 霍沙诺夫说。

    马吉利斯议长强调，哈萨克斯坦正在向着民主化的方向迈出坚实的步伐。

    霍沙诺夫说道：

    - 国家结构将发生根本性的改变。我们团结在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统周围，努力建设公正的社会，确保国家财富均等的分配到人民的手中，不断提升人民的生活水平，创造一个和平幸福的生活环境。

    值得一提的是，在今天的议会会议上，议会审议并通过了《对哈萨克斯坦共和国宪法进行补充和修改》法案。

    根据该宪法修正案，今后哈萨克斯坦共和国总统的任期被限制在7年1届，不得连任。此外，哈萨克斯坦首都的名称由«努尔苏丹»变更为«阿斯塔纳»，并确定宪法法院法官的任期为8年。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
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