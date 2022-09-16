2022 年 9月 16 日 星期五 , 09:00

上合会成为全球性组织吗？

哈通社/努尔苏丹/9月16日 – 上合组织第27届峰会将于今日（16日）在乌兹别克斯坦撒马尔罕召开。为出席这一盛大的活动，多国元首以及国际组织的代表们，正在陆续抵达这座中亚名城。峰会期间，预计将围绕地区和全球热点议题，以及地缘局势和经济合作等问题，开展一系列讨论。

此次峰会优先考虑哪些紧迫问题？上合组织可以为解决哪些全球性问题做出贡献？成员国数量的增长，能够在多大程度上提升上合组织的影响力？在大会召开之际，抱着这些问题，我们的记者采访了相关领域的专家。

首先，让我们一起回顾一下上海合作组织的成立历史以及其宗旨和目标。

上合组织的前身是1996年4月形成的«上海五国»合作机制。其成员包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯、中国、俄罗斯和塔吉克斯坦。随后，2001年的6月15日，上海合作组织在上海正式成立，并吸收了乌兹别克斯坦为成员。

“上海五国”机制的最初目的，是为了签署《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》（上海 1996年）和《关于在边境地区相互裁减武装力量的协定》（莫斯科 1997年）而组建的。这两份协议奠定了边境地区军事领域互信机制的基础，促成了五国伙伴关系的形成。乌兹别克斯坦加入该组织后（2001年），“五国”变为“六国”，并正式更名为上合组织。

上合组织优先关注哪些问题？

在最初阶段，上海合作组织致力于解决影响中亚地区安全的恐怖主义、分裂主义和极端主义的问题。2002年6月，上合组织成员国在圣彼得堡举行第二次峰会时签署了《上海合作组织宪章》。这份正式确立组织的目标和原则、组织结构和主要活动的纲领性法定文件于 2003 年 9 月 19 日生效。2006年上合组织宣布打击国际贩毒作为世界恐怖主义金融支撑的计划，并从2008年开始积极参与阿富汗局势正常化。

经济合作是上海合作组织的另一重点合作领域。2003年9月，上合组织成员国政府首脑签订了为期20年的《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》，规定长期目标是在上合组织空间内建立自由贸易区域，短期目标是使贸易投资便利化进程积极化。

2015年7月10日，上合组织成员国元首理事会会议通过了关于启动接纳印度、巴基斯坦加入上合组织程序的决议。商定将白俄罗斯参与上合组织工作的地位提升为观察员国。此外，阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨和尼泊尔被授予上合组织对话伙伴地位。

在2017年6月8~9日于哈萨克斯坦首都召开的上合组织峰会上，印度和巴基斯坦被接纳为成员国。至此，上合组织成为了一个成员总面积约3600万平方公里，占亚欧大陆总面积的3/5，涵盖了了34亿人口的大型组织。

上合组织进入新的发展阶段

现在，让我们回到即将举行的撒马尔罕峰会上来。哪些议题会成为本次会议的讨论焦点？

世界经济与政治研究所专家朱马别克·萨拉别科夫认为，在本次撒马尔罕峰会上，上合组织扩员的议题可能会提上峰会议程。

- 总体而言，我认为峰会上会讨论许多大范围的议题。当前上合组织正在进入一个全新的发展阶段。比方说，将有新的成员加入组织，也就是伊朗和白俄罗斯等国家。此外，还可能与中东国家签订伙伴关系协定。这意味着上合组织能够施加自身影响力的地区将进一步扩大。扩员的议题早已提升日程，而峰会期间还有可能提出关于发展经济伙伴关系和加强经济联系的新思路和新建议。- 他说。

专家认为，在本届峰会期间，当前的地缘政治进程，特别是俄罗斯与西方国家之间的相互制裁，以及亚美尼亚与阿塞拜疆之间的冲突等也将是重点议题。

成员国数量的增加会对上合组织产生负面影响吗？

萨拉别科夫认为，上合组织的扩员，可能会对该组织的影响力造成一定的负面效果。

- 扩员确实在一定程度上提升了上合组织可以发挥影响力的地区范围，但这却也有可能会对该组织的工作产生负面的影响。众所周知，在上合组织中，任何一项决策都需要通过一致的协商作出。换句话说，想要在一个问题上做出决定，必须得到所有成员国的一致认同。这就意味着，随着成员数量的增加，想要快速的达成共识将变得更加的困难。- 他说。

这位专家指出，伊朗、印度和巴基斯坦等国家之间，一直以来都存在无法相互商定的地缘政治问题，而这些问题在未来很可能会成为上合组织工作中的障碍。

不应急于将上合转型为全球性组织

一些专家认为，上合将在近期完成从地区性组织向全球性组织的转变，进而成为一个能够影响全球问题和进程的平台。但萨拉别科夫认为，上合目前仍应该首先致力于解决地区内的实际问题，而不是急于实现向全球性组织的转型。

- 上合组织是否真的会启动这样一个转型，目前仍未可知。在当下，能够在全球范围内产生影响力的组织，依然只有联合国一家。必须强调指出的是，对于联合国的工作所提出的批评并不少见。因此，不应急于将上合组织转变为全球性组织。这其中，最重要的一个问题，就是组织工作的有效性。这也是为什么，我认为应该首先将力量集中于解决地区或地区间的问题，无论这些问题是在中亚还是中东地区。- 萨拉别科夫总结道。

值得一提的是，上海合作组织峰会将于9月15-16日在撒马尔罕举行。 来自15个国家的领导人，以及联合国、亚太经社会、联合国教科文组织、独联体、集体安全条约组织、欧亚经济联盟、亚洲相互协作与信任措施会议、经济合作组织以及阿拉伯国家联盟的领导人将参加峰会。

根据此前的报道，伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬和上海合作组织秘书长张明已经签署了一份关于伊朗加入上合组织承诺的备忘录。这为该国成为上合组织的正式成员铺平了道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】