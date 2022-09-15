2022 年 9月 15 日 星期四 , 18:48

托卡耶夫总统出席第七届世界和传统宗教领袖大会闭幕仪式

哈通社/努尔苏丹/9月15日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日出席了首都努尔苏丹举行的第七届世界和传统宗教领袖大会闭幕仪式。

讲话中，哈萨克斯坦总统向出席本届大会的各国宗教领袖，以及对哈方的倡议提供支持的政治家和国际组织代表表示了感谢。此外，托卡耶夫特别感谢罗马教宗方济各对哈萨克斯坦进行历史性访问和积极参与本届大会。

- 这两天，哈萨克斯坦成为了不同文化之间进行建设性对话的地方，来自世界各地的著名宗教领袖聚集在一个屋檐下。你们为全人类的共同利益从世界各地到来。这充分表明宗教间和谐与合作的重要性。实际上，我们都有共同的目标。那就是建立文明间和谐，以及加强和平与稳定。-托卡耶夫说。

总统表示，与会代表在大会上提出了严肃的提议和观点。他同时还指出，这将为共同建设和谐世界的努力带来积极影响。

托卡耶夫指出，哈方将继续为进一步加强宗教和民族之间的和平与相互信任作出努力。

- 本届大会上，我们分享了非常重要的想法，并就当前问题提出了非常有趣的建议。最重要的是，我们非常重视促进宗教和民族之间的和平与信任。此外，我们谴责了导致人民的疏离，以及破坏国家和国际关系的暴力政治和语言。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，为寻求长期稳定，当前有必要充分利用宗教的和平潜力。

- 所有宗教都基于人道主义理想，认可主权的重要性和人类生命的价值，以及对和平与创造力的渴望。总体而言，这些基本原则不仅应该体现在精神领域，还应该体现在各个国家的社会经济发展和国际政治中。-托卡耶夫说。

- 尊敬的大会代表！本届大会闭幕之际，我相信宗教领袖能够克服现代世界的不同认识和分歧，为实现全人类的共同繁荣和福祉作出贡献。这份非常重要的文件涵盖了众多基本问题，可以被世界各地的国际组织和政治家用作指南工具。我们接下来的任务是有效促进该宣言的理念。-哈萨克斯坦总统说。

最后，托卡耶夫总统指出了第七届世界和传统宗教领袖大会宣言的重要性。

【编译：小穆】