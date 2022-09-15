世界知识产权组织：东亚主导全球科技集群

哈通社/努尔苏丹/9月15日 -- 据联合国新闻处消息，世界产权组织2022版全球创新指数提前发布的信息显示，世界五大科技集群中有四个位于东亚，其中日本一个，中国两个，韩国一个，第五个在美国。

产权组织 每年通过全球创新指数对约130个国家和经济体的顶层创新能力进行排名。在2022年9月29日全球正式发布之前，今天预发布了创新指数的“科技集群”章节，以展示科技活动最集中的地区。

五大集群

东京-横滨是最大的集群，其次是深圳-香港-广州（中国和中国香港）、北京（中国）、首尔（韩国）和圣何塞-旧金山（美国）集群。

最活跃的集群

就人口比例而言，英国的剑桥集群和荷兰/比利时的埃因霍温地区是科技活动最活跃的集群，其次是韩国的大田、圣何塞-旧金山和英国的牛津。

知识产权组织总干事邓鸿森表示，地方创新集群对国家创新生态系统保持活力至关重要，因此查明这些集群有助于了解创新在哪里以及如何发生，并推动将创新活动用作就业、投资和增长的强大催化剂。

-除了长期以来在美国、欧洲、日本和韩国查的卓越集群之外，我们在东亚看到了新的科技温床，特别是在中国，还有其他中等收入经济体，例如巴西、印度、伊朗、土耳其等其他地方。-他说。

其他发现

美国的顶尖集群是圣何塞-旧金山、波士顿-剑桥和纽约市，而欧洲的顶尖集群则是巴黎、伦敦和科隆。

中国首次拥有与美国一样多的顶级科技集群，各为21个。德国拥有10个集群，日本5个。

与前一年相比，2022年集群排名中增幅最大的是三个中国集群——郑州（上升15位）、青岛（上升12位）和厦门（上升12位），德国柏林（上升4位），土耳其伊斯坦布尔（上升4位），日本金泽（上升4位），土耳其安卡拉（上升3位），大韩民国大邱（上升3位）和印度孟买（上升3位）。