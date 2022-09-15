哈德合资农机制造厂计划提升产能 为本地提供低价优质机械产品

哈通社/彼得罗巴甫尔/9月15日 – 德国克拉斯集团(CLAAS）监事会主席卡特琳娜·克拉斯-穆尔豪泽日前对北哈州进行的访问，并视察了去年完工的哈德合资农机制造厂项目。

访问期间，德企代表与当地政府就进一步发展该项目，以及农机备件的组装和生产等问题进行了讨论。

北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫与到访的国克拉斯集团(CLAAS）监事会主席卡特琳娜·克拉斯-穆尔豪泽举行了会谈，并一同参观了相关项目。

北哈州州长表示，德企高级代表的来访，显示了德方对这一哈德合资项目的高度重视。

他指出，哈德双方最初于2017年开始讨论这一合作项目，2019年哈萨克斯坦总统对德国的访问为项目的快速推动起到了重要的作用。

德国克拉斯集团(CLAAS）是国际知名的农机生产企业。

北哈州州长指出，我国农业生产者对该公司的产品予以高度评价。在该州一家农场当中，德国克拉斯集团(CLAAS）生产的几台CLAAS Dominator型号联合收割机自1992年采购至今已经使用了30年的时间，总续航时间超过1.2万小时，目前依然运行良好，未曾出现过严重故障。

北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫表示，地方政府把为本地农民提供平价的、高质量和高性能的农机设备作为一项重要的任务。而本地农业生产者对克拉斯集团的产品，特别是联合收割机和拖拉机有着很高的需求。

他强调称，随着德国企业的进驻，由北哈州本地组装生产的设备能够大大的降低市场价格（降幅达27%），为本地农户提供更多的优惠。

完工至今，北哈州克拉斯农机制造厂已经完成了近400台农业机械的组装生产，并计划在明年将生产数量提升至500台。

据了解，位于北哈州的克拉斯农机制造厂是德国克拉斯集团(CLAAS）设在海外第八家工厂。另外七家分别位于德国、法国、美国、中国、俄罗斯、匈牙利和乌兹别克斯坦。

北哈州的工厂主要生产哈萨克斯坦市场最需要的型号：XERION拖拉机、TUCANO联合收割机、HORSCH播种机。

【编译：木合塔尔·木拉提】