美国《国家利益》杂志刊登托卡耶夫总统的署名文章

哈通社/努尔苏丹/9月15日--美国《国家利益》杂志刊登了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的《哈萨克斯坦：西方与东方之间的桥梁》署名文章。

文章中，哈萨克斯坦总统解释了举行第七届世界和传统宗教领袖大会的宗旨。

托卡耶夫总统在文章中写到，在当今繁忙的时代，需要建起桥梁，而非壁垒。

-我们的信仰一直是我们追求和平的决定性因素。 我们都拥有同情心、社会正义和人性等共同价值观，所有这一切都可以成为和平的基础。这些价值观表明，尽管全球化形势存在显着差异，但我们可以克服分歧。-总统写到。

总统在文中表示，这是本周在首都举行的第七届世界和传统宗教领袖大会的主要内容，哈萨克斯坦将再次聚集来自世界各地的宗教领袖。今年，罗马教宗方济各将首次出席世界和传统宗教领袖大会。

托卡耶总统还指出，9.11 恐怖袭击后世界各地的高度宗教紧张局势突显了相互行动的必要性，因此他成为了这一大会的积极支持者。

-我从小就相信宗教多样性不是团结的障碍。我在阿拉木图长大，是一名穆斯林，曾在阿拉木图作为穆斯林孩子的记忆是通过与来自不同家庭、来自不同宗教观点的家庭的朋友互动而形成，这也不是仅属于我的个人经验，这是我们的文化，并将继续如此。也许这是因为我们的国家是欧亚大陆中心的文化和宗教桥梁。小时候认为本来就该这样，长大后意识到了共同观点的重要性。 从那时起，这成为了创建全球论坛以促进宽容文化的自然逻辑。世界和传统宗教大会在头几年促进了基督教、伊斯兰教、犹太教、佛教、印度教和其他宗教领袖的互动，缓解了宗教分歧，并对克服 9.11 事件后的冲突和极端主义后果产生了积极影响。-总统在文中写到。

托卡耶夫总统指出，今年的大会恰逢全球局势不稳定时期，世界正在面临新的战争和冲突：

-与此同时，我们还必须应对日益加剧的气候危机、全球疫情、粮食和能源的短缺，以及广泛的经济不确定性。

在这方面，总统在发表的文章中指出，在这个困难时期，相信大会可以成为世界宗教领袖再次聚集在一起，为促进团结发挥主导作用的平台。他还表示，希望宗教领袖们发出统一的号召，恢复地区的和平与安全。

-在欧亚之心重新建立起信任是非常重要的。当前时刻，我们应该建起桥梁，而非竖立壁垒。哈萨克斯坦愿意为有争议的冲突方提供对话的谈判桌。暴力和仇恨——这有违上天的旨意。-托卡耶夫总统写到。

【编译：阿依波塔】



