罗马教宗向迪玛希颁发勋章

哈通社/努尔苏丹/9月15日--在首都举行的第七届世界和传统宗教领袖大会框架下，罗马教宗方济各向哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔艮颁发勋章。

迪玛希·库达依别尔艮在自己的Instagram页面发布了这一消息。

-感谢罗马教宗颁发的勋章，祝您长寿。-迪玛希在发布的消息中写到。