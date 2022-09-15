2022 年 9月 15 日 星期四 , 07:35

罗马教宗向迪玛希颁发勋章

哈通社/努尔苏丹/9月15日--在首都举行的第七届世界和传统宗教领袖大会框架下，罗马教宗方济各向哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔艮颁发勋章。

迪玛希·库达依别尔艮在自己的Instagram页面发布了这一消息。

-感谢罗马教宗颁发的勋章，祝您长寿。-迪玛希在发布的消息中写到。

为前来出席世界和传统宗教领袖大会的各国代表团特意组织的音乐会13日在阿斯塔纳歌剧院举行，音乐会上，迪玛希·库达依别尔艮为观众送上了他的新单曲《一片天空的故事》。

根据早前报道，迪玛希计划将在9月24日，与阿拉木图粉丝的见面会上举行《一片天空的故事》歌曲MV首映仪式。

- 迪玛希·库达依别尔艮 12 分钟的作品致力于地球人的和平生活。 我们因种族、国籍、宗教而分裂，但我们都是同一个星球的孩子，并生活在同一片天空下。 生命是最高的价值， 没有一本圣书呼吁人们进行谋杀。 我们要学会做朋友，数以百万计的孩子不应该因为一两个成年人的原因而受苦。 我们星球的未来，人类的未来在我们的手中，让世界和平。 我们是一个家庭、一个地方、一片天空的孩子。-迪玛希在此前发布的消息中写到。

【编译：阿依波塔】