2022 年 9月 14 日 星期三 , 20:46

政府总理会见欧开行副行长

哈通社/努尔苏丹/9月14日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫14日会见欧洲复兴开发银行副行长阿兰·皮尤（Alain Pilloux）。

会谈中，双方就欧开行参与哈萨克斯坦新经济改革问题、2023年投资和相互行动规划，以及未来合作优先方向进行了讨论。

哈萨克斯坦政府总理指出，过去30年，哈萨克斯坦与欧开行在经济各领域落实了总价值达100万美元的300多项联合项目。

-当前，目前，政府正在为落实国家领导人确定的经济现代化进行大规模改革。根据结果，要保障民众生活水平。根据结果，要确保我国民众的福祉显着提高。因此，我们支持欧开行参与和支持该领域。-斯马伊洛夫说。

阿兰·皮尤表示，继续落实在哈萨克斯坦的项目和启动新的项目是欧开行的优先方向之一。

-哈萨克斯坦可以100%信任欧开行。与此同时，我们希望帮助哈萨克斯坦2060年前实现经济脱碳。我们认为，阿拉木图第二号热电站由燃煤转型至天然气是该方向的旗舰项目。这是大型及重要的项目。我们计划对该项目投资大量资金。-他说。

据他介绍，欧开行愿意继续对哈萨克斯坦新能源发展和其他基础设施项目融资。

-哈萨克斯坦政府正在做大量的工作。因此，我们愿意准备更大的项目，并落实。-欧开行副行长说。

斯马伊洛夫最后表示，哈萨克斯坦政府愿意与欧开行开展所有领域的互利合作。

【编译：小穆】