Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  政府
政府总理会见欧开行副行长
2022 年 9月 14 日 星期三 , 20:46

政府总理会见欧开行副行长

哈通社/努尔苏丹/9月14日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫14日会见欧洲复兴开发银行副行长阿兰·皮尤（Alain Pilloux）。

会谈中，双方就欧开行参与哈萨克斯坦新经济改革问题、2023年投资和相互行动规划，以及未来合作优先方向进行了讨论。

哈萨克斯坦政府总理指出，过去30年，哈萨克斯坦与欧开行在经济各领域落实了总价值达100万美元的300多项联合项目。

-当前，目前，政府正在为落实国家领导人确定的经济现代化进行大规模改革。根据结果，要保障民众生活水平。根据结果，要确保我国民众的福祉显着提高。因此，我们支持欧开行参与和支持该领域。-斯马伊洛夫说。

阿兰·皮尤表示，继续落实在哈萨克斯坦的项目和启动新的项目是欧开行的优先方向之一。

-哈萨克斯坦可以100%信任欧开行。与此同时，我们希望帮助哈萨克斯坦2060年前实现经济脱碳。我们认为，阿拉木图第二号热电站由燃煤转型至天然气是该方向的旗舰项目。这是大型及重要的项目。我们计划对该项目投资大量资金。-他说。

据他介绍，欧开行愿意继续对哈萨克斯坦新能源发展和其他基础设施项目融资。

-哈萨克斯坦政府正在做大量的工作。因此，我们愿意准备更大的项目，并落实。-欧开行副行长说。

斯马伊洛夫最后表示，哈萨克斯坦政府愿意与欧开行开展所有领域的互利合作。

【编译：小穆】

相关新闻
托卡耶夫总统出席共和国日庆祝晚会
托卡耶夫总统同欧盟委员会主席举行视频会谈
哈萨克斯坦与俄罗斯建交30周年 两国外交部互致贺信
柔道大满贯赛：哈萨克斯坦选手摘得铜牌
哈萨克斯坦与阿塞拜疆生态部长在巴库会晤
今年9月哈萨克斯坦民众共购买3099块金条
哈萨克斯坦选手在山地自行车亚锦赛中获得铜牌
托卡耶夫总统向一批军官颁发特殊称号和高级军衔
焦点
1 年初至今有13 362名归国哈侨获得“血亲同胞”身份
2 哈萨克斯坦与阿塞拜疆生态部长在巴库会晤
3 托卡耶夫总统：公民是国家的脊梁 没有公民就没有国家
4 今年9月哈萨克斯坦民众共购买3099块金条
5 哈萨克斯坦与美国论两国之间贸易现状

时事新闻

查看历史新闻