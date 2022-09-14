托卡耶夫总统同中国国家主席习近平举行会晤

哈通社/努尔苏丹/9月14日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日在总统府同中国国家主席习近平举行了会谈。

哈萨克斯坦总统感谢中国国家主席接受邀请，对哈萨克斯坦进行国事访问。

-这是您疫情后对外国进行的首次访问。因此，此次访问具有历史性意义。我认为，这是高度互信与合作的体现。今年2月5日，我出席了第24届冬季奥林匹克运动会的开幕仪式。我愉快的回忆那时我们在北京的会面。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，今年是哈萨克斯坦和中国之间建立外交关系的30周年。

-您的访问恰逢这一纪念日。在这段时间内，我们建立了稳定的国家间关系。您一直对哈萨克斯坦经济的发展和我们的国际倡议提供支持。为此，我向您表示真诚的感谢。-总统说。 托卡耶夫表示，2019年对北京进行的国事访问期间达成的全面永久战略合作伙伴关系共识正在得到有效落实。他强调，今天的联合声明标志着双边关系新的“黄金30年”的开始。因此，中国国家主席的此次访问具有重要意义。

中国国家主席表示，很高兴时隔几年再次到访哈萨克斯坦，并感谢托卡耶夫总统的邀请和哈萨克人民的热情接待。

习近平高度评价了哈萨克斯坦-中国合作关系的发展，并表示此次访问为进一步促进双边合作带来新的动力。他强调，中方支持哈萨克斯坦在区域和国际议程问题的立场。

- 毫无疑问，哈萨克斯坦人民在你的领导下，将在国家建设和民族复兴方面取得新的成就。我想再次重申，中国政府高度重视与哈萨克斯坦之间的关系。无论国际形势如何变化，我们将坚定支持哈萨克斯坦维护独立、主权和领土完整。我们完全支持您指在确保稳定发展的改革进程，坚决反对任何势力干涉贵国的内政。中国始终是哈萨克斯坦值得信赖的朋友和可靠的伙伴。 建交以来，历经实力考验的哈中关系不断补充新内容，不断发展，结出硕果。两国成为多个领域的合作先锋。我们是最早解决边界问题的国家之一。我们在“一带一路”倡议框架下展现了合作典范，成为了最早开展工业化领域国际合作的国家。我们实现了双边关系的蓬勃发展，将双边关系提升到了中国外交无可比拟的永久全面战略合作伙伴关系水平。当今，哈萨克斯坦-中国合作关系迎来了的新的历史起点。-习近平说。

会谈中，双方就交通物流、食品产业和农业，以及跨境河水等问题进行了讨论。

根据会谈结果，两国元首签署了《哈萨克斯坦共和国与中华人民共和国之间建立外交关系30周年联合声明》。

【编译：小穆】



