2022 年 9月 14 日 星期三 , 12:51

总统：人类需要合作来创造一个新的安全体系

哈通社/努尔苏丹/9月14日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在14日召开的第七届世界和传统宗教领袖大会期间表示，加强世界对话是哈萨克斯坦政策的重要组成部分。

总统表示，哈萨克斯坦人民吸收了各种文明和宗教的传统，具备开放包容的精神，多样性的完整性是主要原则。当前，哈萨克斯坦有100多个民族和睦相处，18个教派的约4000个宗教协会在自由运作。

总统谈到，哈萨克斯坦人民认为这是国家的无价之宝和独有的财富。

-加强国内和世界各地的对话是哈萨克斯坦政策的重要组成部分，今天的大会就是其很好的证明。 在历届大会的宣言中，激进主义冲突受到了严厉批评。-他说。

托卡耶夫总统指出，人类需要合作来创造一个新的安全体系，今天举行的宗教领袖对话可以为人类指明摆脱当前冲突局势的出路。在这方面 国家元首强调，如此规模的宗教领袖对话有助于形成实现和平的倡议。

-这在解决世界整个地区的冲突方面非常有必要。除了人类良知的守护者—宗教领袖之外还有谁能为我们指明通向互信、慈善与和平的道路。如今，人类需要前所未有的合作来创建一个新的安全系统。 在这方面，我确信全球宗教领导人的作用非常重要。-他说。

第七届世界和传统宗教领袖大会14日在首都努尔苏丹市独立宫开幕。

本届大会的主题是《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》。来自全球50多个国家100多个代表团，包括伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、琐罗亚斯德教、神道教的代表，以及政治人士和社会活动家、国际组织代表等将出席本届为期两天的会议。

罗马教宗方济各、爱资哈尔大伊玛目哈迈德·塔伊布、耶路撒冷牧首西奥菲勒斯三世、德系犹太人首席拉比大卫·刘、以色列塞法迪首席拉比伊扎克·约瑟夫等宗教领袖，以及部分国际组织代表出席了开幕式。

据悉，在本届大会框架内，将举行四场分会，围绕宗教在加强精神和道德价值观方面的作用，教育和宗教研究在促进宗教和平共存、特别是在打击宗教极端主义、激进主义和恐怖主义方面的作用，以及妇女对社会福祉和可持续发展的贡献等议题进行讨论。

【编译：阿依波塔】