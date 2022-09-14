哈萨克斯坦总统：制裁和暴力手段解决不了任何问题

哈通社/努尔苏丹/9月14日 – 在对抗当今全球性的挑战期间，开诚布公的对话和合作才是最应该依靠的手段。

在9月14日于首都努尔苏丹召开的第七届世界和传统宗教领袖大会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在致辞中做出了上述表示。

托卡耶夫总统在之前的讲话中谈到了冠状病毒大流行对全球带来的影响。

在主题为《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》的第七届世界和传统宗教领袖大会上，托卡耶夫总统说道：

- 最近十多年来的自然灾害，尤其是气候变化，以及与之相关的一系列改变，对全球造成了至少3万亿美元的损失。与此同时，非常令人遗憾的是，不信任、对抗和纷争，正在重新成为国际政治舞台上的主要声音。

托卡耶夫总统认为，要解决这些问题，必须依靠正确的手段。

哈萨克斯坦总统强调指出：

- 要对抗当前的危机和挑战，我们能够依靠的手段是什么？历史告诉了我们唯一的答案——善意、对话与合作。想要实现目标，没有其他的选择。哈萨克斯坦一直坚持遵照《联合国宪章》的精神，在谈判桌上解决分歧。制裁、威胁使用制裁以及采取暴力手段，解决不了任何问题。

第七届世界和传统宗教领袖大会14日在首都努尔苏丹市独立宫开幕。

本届大会的主题是《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》。来自全球50多个国家100多个代表团，包括伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、琐罗亚斯德教、神道教的代表，以及政治人士和社会活动家、国际组织代表等将出席本届为期两天的会议。

罗马教宗方济各、爱资哈尔大伊玛目哈迈德·塔伊布、耶路撒冷牧首西奥菲勒斯三世、德系犹太人首席拉比大卫·刘、以色列塞法迪首席拉比伊扎克·约瑟夫等宗教领袖，以及部分国际组织代表出席了开幕式。

据悉，在本届大会框架内，将举行四场分会，围绕宗教在加强精神和道德价值观方面的作用，教育和宗教研究在促进宗教和平共存、特别是在打击宗教极端主义、激进主义和恐怖主义方面的作用，以及妇女对社会福祉和可持续发展的贡献等议题进行讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】