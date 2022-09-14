托卡耶夫：相互尊重和抵制暴力应成为当今新世界体系的基础

哈通社/努尔苏丹/9月14日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日在首都努尔苏丹市召开的第七届世界和传统宗教领袖大会上发表讲话，谈到了宗教领袖在全球进程中的作用，以及冠状病毒对全球带来的影响。

-如今我们所面临的挑战要求我们重新思考和理解宗教领袖在全球进程中的作用。 在这方面，我想澄清几个问题。 首先，所有传统宗教都有尊重人的生命、相互尊重和抵制暴力等基本原则。-总统说。

在这方面，总统表示，深信这些原则应成为当今新世界体系的基础。

-我们需要对文化、经济和社会的理论概念和实践方法进行根本的现代化和协调，为了重振这种新精神和理解文明，我们需要在生活的各个方面进行改革。-他说。

总统指出，冠状病毒疫情的爆发影响了整个世界，政治、经济和社会关系。

-遗憾的是，世界医疗卫生系统未能克服这一全球性问题，抗击疫情工作导致单边民族主义的盛行、疫苗民族主义的兴起、出口和旅行的暂停、国际机构的弱化。

在这方面，总统强调需要新的国际贸易方式和对发展中国家的支持。

-隔离措施扰乱了供应链，并对旅游业、服务业、交通运输和其他行业产生了不利影响。世界发展中地区出现了粮食短缺。与此同时，世界大国之间的地缘政治对抗愈演愈烈，导致各地区的紧张局势加剧。以前的国际安全体系正在崩溃。极端主义和恐怖主义仍然是最严峻的挑战，能源危机正在阻碍实现碳中和，无法无视这些考验。-托卡耶夫总统说道。

根据之前报道，第七届世界和传统宗教领袖大会14日在首都努尔苏丹市独立宫开幕。国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了这一国际盛事。

本届大会的主题是《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》。来自全球50多个国家100多个代表团，包括伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、琐罗亚斯德教、神道教的代表，以及政治人士和社会活动家、国际组织代表等将出席本届为期两天的会议。

【编译：阿依波塔】



