2022 年 9月 14 日 星期三 , 11:30

托卡耶夫：多种宗教和谐共存是哈萨克斯坦的无价财富

哈通社/努尔苏丹/9月14日--第七届世界和传统宗教领袖大会14日在努尔苏丹市独立宫隆重开幕。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席开幕式并致辞。他在致辞中感谢联合国等国际组织领导人、政治家和专家对哈萨克斯坦召开宗教大会倡议的大力支持。

-这表明，大家都关注维持和平和增进文明间对话。在充满变数和不确定性的当今时代，今天的峰会具有重要意义。我谨向联合国和其他国际组织领导人、政治家和专家表示感谢。对我国来说，你们对宗教大会倡议表现出的支持尤为重要。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统同时指出大会具有重要意义。

-世界和传统宗教领袖大会目前已成为全球不同文明之间对话平台。-托卡耶夫说。

国家元首称，哈萨克斯坦倡议举办世界宗教盛会并不令人意外。有史以来，哈萨克草原一直是东西方之间的桥梁。伟大草原孕育了多个强大游牧帝国。宗教包容是他们共同的特点。

托卡耶夫总统列举了开阿利克古城文化遗产。

-比如，在我国阿拉木图州有一处被称为开阿利克的中世纪城市遗址。对该处遗址的考古发掘，发现在12-14世纪，这古城多数伊斯兰教，基督教和佛教寺庙比邻而居。事实上，哈萨克斯坦领土犹如世界所有宗教圣地地图。-国家元首说。

托卡耶夫总统指出，超过100多个不同的民族，以及18种宗教和4000多个宗教团体，和谐团结的生活在哈萨克斯坦的土地上。

-我们将此视为珍贵的财富和优势。在国内和全球范围内加深对话与合作，是哈萨克斯坦秉持至今的政治方针之一。- 他说

国家元首表示，后疫情时代建设公正社会是全世界共同责任。

-促进不同民族和睦相处，在后疫情时代建设公正社会是全世界共同责任。为此，建立公开对话特别重要。相信第七届世界和传统宗教领袖大会将为新思想开辟道路，引领我们更上一层楼。让我们一同努力，实现这一崇高目标。-托卡耶夫说。

本届大会的主题是《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》。来自全球50多个国家100多个代表团，包括伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、琐罗亚斯德教、神道教的代表，以及政治人士和社会活动家、国际组织代表等将出席本届为期两天的会议。

罗马教宗方济各、爱资哈尔大伊玛目哈迈德·塔伊布、耶路撒冷牧首西奥菲勒斯三世、德系犹太人首席拉比大卫·刘、以色列塞法迪首席拉比伊扎克·约瑟夫等宗教领袖，以及部分国际组织代表出席了开幕式。

据悉，在本届大会框架内，将举行四场分会，围绕宗教在加强精神和道德价值观方面的作用，教育和宗教研究在促进宗教和平共存、特别是在打击宗教极端主义、激进主义和恐怖主义方面的作用，以及妇女对社会福祉和可持续发展的贡献等议题进行讨论。

【编译：阿遥】