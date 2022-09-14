2022 年 9月 14 日 星期三 , 10:50

学者热评：习近平对哈萨克斯坦的访问将两国经济关系提升到新的水平

哈通社/努尔苏丹/9月14日--今年是哈萨克斯坦和中国建交的30周年，也是两国睦邻友好合作条约签署20周年。在此框架下，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，中国国家主席习近平今日（9月14日）将对哈萨克斯坦进行国事访问。

哈萨克斯坦政治学家，汉学家，以及哈萨克斯坦驻华大使和中国驻哈大使均就中国国家主席访哈发表了看法。

哈萨克斯坦政治学家萨纳特·科什金巴耶夫认为，中国国家主席的国事访问是哈萨克斯坦乃至整个中亚地区的重大事件。他表示，这是中国领导人疫情后的首次出访， 这一方面表明了哈萨克斯坦的战略重要性，另一方面也表明了哈萨克斯坦是可靠的合作伙伴。中国国家主席的此访将两国经济关系提升到新的水平，并在当前的地缘政治变化中，在上合组织框架下，哈中关系会在以往协议的基础上补充新的义务。

哈萨克斯坦历史学家、汉学家图尔森汗·扎肯吾勒表示，当前，中国经济面临巨大挑战，中美关系正处于非常艰难的危机阶段，这迫使中国重新考虑其对外经济关系。在这方面，哈萨克斯坦是中国将货物运输到欧洲国家、中东和地中海地区的独特而安全的国际运输走廊。因此，确保这条道路的稳定与安全，以及将与哈萨克斯坦的关系提升到新的水平中国来说具有重要意义。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在接受丝绸之路频道采访时，谈到了两国全面战略伙伴关系和经济潜力。

努雷舍夫表示，自 2020 年 1 月以来，受疫情影响中国国家主席暂停了出访。这次将哈萨克斯坦选择为第一个出访国家，表明了他对两国关系的重视。这也是哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫当选总统以来，中国国家主席对哈的首次访问。正如大家所知，《哈萨克斯坦真理报》13日刊登了中国国家主席习近平的署名文章。文中写道，两国建立了永恒的战略伙伴关系，在中国与哈萨克斯坦以外的国家的关系中，不存在这样的永恒的战略伙伴关系。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄表示，中哈关系不仅造福两国人民，也为地区的和平与稳定作出了重要贡献，成为睦邻友好的典范，实现了现代快速发展。此访将为中哈政治互信奠定新基础。建交30年来，两国视彼此为可信赖的朋友、在共同关心的问题上相提供了支持。此访将推动中哈经贸合作迈上新台阶。 中哈经济互补性强，合作潜力巨大。 1992年至2021年，中哈贸易额从3.68亿美元增长近70倍，至252.5亿美元。

【编译：阿依波塔】