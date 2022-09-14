伊斯兰研究院秘书长向哈萨克斯坦移交多份手稿

哈通社/努尔苏丹/9月14日--埃及伊斯兰研究院秘书长爱资哈里向哈萨克斯坦国立古代手稿和稀有书籍中心主移交一批来自埃及的手稿。

手稿移交仪式在哈萨克斯坦国立古代手稿和稀有书籍中心举行。

伊斯兰研究院秘书长爱资哈里，纳齐尔·穆罕默德·艾亚达教授，哈萨克斯坦驻埃及特命全权大使海拉特•拉玛•沙里夫，国立古代手稿和稀有书籍中心科研人员出席了仪式。

爱资哈尔大学向哈方移交了28卷图书目录，其中共收录了5.5万多份手稿。

-这些手稿是无价之宝，更体现我们对哈萨克人民的尊重。该目录以伊斯兰教和阿拉伯文明几个世纪以来的发展为依据。目录包含医学、天文学等领域多份手稿。手稿作者来自不同地区，其中不乏出自哈萨克草原的学者。-艾亚达教授说。

国立古代手稿和稀有书籍中心主人专家阿勒玛特·埃布萨利阔夫表示，将对来自埃及这批手稿进行深入研究。

-帖木儿帝国与金帐汗国之间发生战争，金帐汗国被击败。许多金帐汗国人士逃往埃及。当时，埃及由被称为马穆鲁克的克普恰克人统治。许多来自中亚的学者前往埃及，为后世留下了无数个突厥语书稿。我们想研究这些作品。因此，我们有意签订关于协助购买手稿的合作协议。-埃布萨利阔夫说。





【编译：阿遥】



