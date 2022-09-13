2022 年 9月 13 日 星期二 , 16:10

国家元首会见爱资哈尔大学大伊玛目

哈通社/努尔苏丹/9月13日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日会见爱资哈尔大学大伊玛目艾哈迈德·塔伊布。

国家元首对爱资哈尔大学大伊玛目谢赫艾哈迈德·塔耶布接受邀请参加世界和传统宗教领袖大会表示感谢。

-我们将您所领导的爱资哈尔大学视为弘扬我们共同宗教—伊斯兰教价值观的一盏明灯。正因为如此，对我们来说，以包容与克制、忍耐与善良为旗帜的贵学府学者参加世界和传统宗教领袖大会有着重要意义。-总统说。

托卡耶夫高度评价爱资哈尔大学为哈萨克斯坦籍留学人员创造便利，该大学被誉为以伊斯兰教最高学府和反宗教极端行动中心。他同时指出，爱资哈尔大学正在对哈萨克斯坦伊斯兰教教育和研究发展做出重大贡献。

2023年是拜巴尔斯苏丹诞辰800周年。国家元首表示，在纪念活动筹备工作框架内，哈萨克斯坦愿为开罗拜巴尔斯清真寺修缮做出应有贡献。

会谈结束时，托卡耶夫总统请贵宾转达他对埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西的诚挚问候。

爱资哈尔大学大伊玛目向托卡耶夫总统转达了埃及总统热情问候。

【编译：阿遥】