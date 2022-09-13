2022 年 9月 13 日 星期二 , 12:30

中国国家主席：我对访问哈萨克斯坦充满期待

哈通社/努尔苏丹/9月13日 – 《哈萨克斯坦真理报》13日刊登了中国国家主席习近平的署名文章。文中，习近平强调哈中两国是发展睦邻友好关系的典范国家。

中华人民共和国主席习近平将于9月14日访问哈萨克斯坦。访问前夕，习近平在哈萨克斯坦《哈萨克斯坦真理报》上发表了一篇署名文章。

文中，中国国家主席对中哈关系的发展予以了高度评价。

他在文中写到：

- 在这金色的秋季，应友好的邻居哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，我将对哈萨克斯坦进行国事访问。时隔五年，我将第四次访问这个以一望无际的草原、壮丽的山川和热情好客的人民而闻名的国家。我对此行充满了期待。

中国国家主席在文中表示，中国和哈萨克斯坦由共有的山川所联结，是有好的邻居、忠诚的朋友和可信的伙伴。

- 今年是中国和哈萨克斯坦之间建立正式外交关系的第30周年。在携手走过的漫长岁月中，两个国家始终没有偏离相互支持、相互帮助的原则。中哈两国深入开展交流合作，树立了发展睦邻友好、共存共处的典范。- 习近平在文中写到。

中国国家主席还指出，建交至今的30年，是中哈两国关系蓬勃发展的阶段。

30年间，两国基础设施互联互通得到了显著的加强，形成以公路、铁路、航空运输、管网系统为一体的多载体、多模式的基础设施网络。哈萨克斯坦通过连云港物流码头，为本国货物出海开辟了全新的道路，而从中国出发，途经哈萨克斯坦直抵欧洲的中欧班列，对运输线路的多样化发展，以及全球供应链和生产的持续性产生了巨大的作用。

- 当前，中哈正积极打造欧亚大陆广阔空间中高效便捷的多式联运大动脉。两国之间的5个公路口岸和2个铁路口岸均保持着正常的工作模式。- 习近平写道。

中国国家主席还表示，哈中双方正在讨论开通新铁路过境点的可能性。

中国国家主席在文中回顾了自己于九年前在哈萨克斯坦提出共同建设«丝绸之路经济带»的倡议，并表示明年将是这一倡议提出的十周年。

习近平认为，一带一路的倡议已经从理论发展走向了实际实施，成为了一个开放、包容，并且达到了国际社会普遍支持的国际合作平台和公共产品。在此背景下，继续加强互利合作非常重要。

- 后疫情时代，我们各国应通过努力简化投资和贸易程序，开放关卡和过境运输机会，在人工智能、大数据、数字金融、电子商务、绿色能源等领域发展新的增长点，共同推进一带一路联合项目。我们要以可持续发展的高标准实施具有社会意义的项目，将务实合作提升到一个质的新水平，为落实全球发展倡议发挥影像录，为世界经济复苏作出贡献。- 习近平写道。

他强调，中哈关系从友好互助的邻邦，到战略伙伴关系国家，再到长久战略伙伴关系国家，两国之间的双边关系正在取得历史性的突破，并被赋予了全新的、独特的内涵。

习近平表示，中国与哈萨克斯坦在相互尊重、睦邻友好、互助共赢的基础上，建立了新型国家间关系。两国在涉及国家主权、安全和领土完整的主要问题上不断相互支持，尊重彼此根据国家认同自主选择的发展道路，支持对方在国家发展和民族复兴方面取得新成就。

- 中哈两国是友好的邻居、可靠的朋友和建设性的伙伴。两国人民几千年来保持着相互之间的联系，共同见证了伟大丝绸之路的辉煌时代。中国与哈萨克斯坦——是相互信赖的朋友和伙伴，我们的人民始终站在一起。- 习近平写道。

习近平在文中强调指出，高度的政治互信是双边关系稳定、充满活力发展的保障，中国愿与哈萨克斯坦从战略和长远角度保持高层互动，不断加强政府、立法机构、政党和地区之间的合作，夯实中哈关系政治基础，在涉及两国最终利益和重大关切的问题上坚定不移地相互支持。

中国国家主席表示，在复杂的国际和地区形势下，中国将始终注重和坚持与哈萨克斯坦在安全领域的合作，打击非法贩毒和跨国有组织犯罪活动，共同维护地区的长治久安。

习近平还高度评价了两国在联合国、上合等国际合作框架内的密切互动，并强调双方一直在为世界秩序和国际体系朝着最公平合理的方向发展作出贡献。

他在文中对哈萨克斯坦正在实施的«新哈萨克斯坦»战略予以了赞赏，并表示支持哈国向世界前三十强国发展的目标，愿同哈国分享发展的经验和成果。

- 中国开放合作的大门将永远为哈萨克斯坦敞开。正如哈萨克俗语中所说：友谊是用之不竭的财富。我相信，只要我们继续秉持睦邻友好原则，深化多方位互利合作，中哈两国关系将迎来辉煌发展的又一个30年。- 习近平写道。

根据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，中国国家主席习近平将于9月14日对哈萨克斯坦进行国事访问。

哈萨克斯坦和中国国家领导人之间将举行会晤。根据计划，双方将在会晤期间，讨论哈中战略伙伴关系框架下深化各领域合作的前景等问题。此外，在会晤后，双方将签署一系列双边文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】