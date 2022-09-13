2022 年 9月 13 日 星期二 , 11:11

罗马教宗将在首都主持弥撒 媒体将进行现场直播

哈通社/努尔苏丹/9月13日 – 媒体将对罗马教宗方济各在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市主持举行的弥撒圣祭仪式进行现场直播。

据世界和传统宗教领袖大会秘书处消息，9月14日，罗马教宗方济各将在哈萨克斯坦首都努尔苏丹主持弥撒圣祭仪式。

预计届时将有来自世界各地的3000多民朝圣者出席这场宗教活动。

弥撒仪式将于努尔苏丹事件16:45时举行，并将会通过Facebook等媒体平台对仪式进行现场直播。

根据此前报道，受哈萨克斯坦官方的邀请，罗马教宗方济各将于9月13日下午抵达哈萨克斯坦，对我国进行国事访问。

访问期间，教宗将会见哈萨克斯坦总统，主持弥撒仪式，与外交代表会晤，并出席在首都努尔苏丹召开的第七届世界和传统宗教领袖大会。

第七届世界和传统宗教领袖大会将于9月14日-15日在努尔苏丹市举行。来自全球50多个国家100多个代表团将出席本届大会，其中包括伊斯兰教、基督教、佛教、印度教、道教、祆教、神道教领袖，以及政治人士和社会活动家，国际组织代表等。

第七届世界和传统宗教领袖大会的主题是《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》。

【编译：木合塔尔·木拉提】