2022 年 9月 12 日 星期一 , 21:41

俄罗斯国立核能研究大学阿拉木图分校正式开学

哈通社/阿拉木图/9月12日 —— 位于阿拉木图市阿尔-法拉比哈萨克国立大学校区的俄罗斯国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院哈萨克斯坦分校12日举行隆重的成立仪式。

哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、俄罗斯科学和高等教育部副部长娜塔莉亚·博查洛娃、俄罗斯国立核能研究大学校长弗拉基米尔·舍甫琴科、哈萨克斯坦能源部和物理学院院长萨亚别克·萨黑耶夫、哈萨克斯坦国家原子能工业公司和俄罗斯国家原子能公司代表，以及高校师生出席了仪式。

- 我们希望与莫斯科工程物理学院的合作能够成为应用科学领域合作的新发展点。分销的成立将确保“核能和技术”与“信息和计算机技术”专业领域培养出专业人才，并为我国核能发展带来新的动力。我们尽全力为该分校成为大型区域和国家间产业中心。-哈萨克斯坦科学和高等教育部部长说。

俄科学和高等教育部副部长感谢阿尔法拉比哈萨克国立大学校长詹赛伊特·图伊梅巴耶夫和俄罗斯国立核能研究大学校长弗拉基米尔·舍甫琴科在短时间内完成分校的成立工作。

最后，出席活动的贵宾们在分校纪念牌签字留念，并参观了校园。

【编译：小穆】