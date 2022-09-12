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    中亚最大的犹太教堂 位于哈国首都

    2022 年 9月 12 日 星期一 , 15:27

    哈通社/努尔苏丹/9月12日 – 在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市，有一座中亚最大的犹太教堂。

    在即将于9月14~15日召开的世界和传统宗教领袖大会之际，哈通社记者走访了这座犹太教堂。

    当记者抵达教堂时，拉比的秘书英格丽德·伊伦赛尔在大门口迎接了我们。

    拉比本人与家人目前在外。据秘书的介绍，每周五是这座犹太教堂中人数最多的时候。在每个周五的夜晚，日落之时就是安息日开始的时间。安息日会持续到周六太阳升起为止。

    在安息日，由拉比带领的宗教人士在犹太教堂举行祈祷仪式。教堂内有为男士和女士分别设置的祈祷厅。


    在一楼为男士们准备的祈祷厅中，最抓人眼球的，必然是那些形状特殊的桌椅。

    大厅的周边，是装满了书籍的书橱，其中满是宗教典籍。

    而这座建筑的墙面上，也充满了各种宗教元素的图案和装饰。

    为女士们准备的祈祷厅位于二楼。这里的空间较男士祈祷厅要来的小得多。这主要是因为二楼中央的地面被镂空的一大部分，使其与一楼形成了一个整体的空间。

    拉比的秘书英格丽德·伊伦赛尔表示，已婚的妇女进入教堂，必须穿戴头巾。而未婚的女士则不受限制。

    在教堂内部，除了祈祷大厅以外，还有为家庭提供的单独房间。

    安息日期间，电灯也是被禁止使用的，期间也不可生火做饭，因此会预先准备好食物。甚至，开车也是不被允许的。

    因此，来参加安息日仪式的信众，会在教堂内留宿。那些单独的房间正是为这些人准备的。

    拉比的家人也住在教堂当中。拉比的秘书英格丽德·伊伦赛尔解释说，餐厅里那套桌上足球，就属于拉比的孩子们。除了教堂的职工外，参加安息日的信众也会在餐厅内用餐。

    目前教堂共拥有5名全职员工。

    拉比的秘书英格丽德·伊伦赛尔表示，这些员工并不都是犹太教徒，也没有对他们宗教信仰做出明确的要求。

    在哈萨克斯坦首都努尔苏丹，固定会前来参加安息日仪式的犹太教家庭大约有60多户。


    【编译：木合塔尔·木拉提】
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