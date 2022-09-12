哈萨克斯坦医疗列车哈萨克斯坦保健号抵达库斯塔奈州

哈通社/努尔苏丹/9月12日--据inbusiness.kz网站消息，哈萨克斯坦保健（Саламатты Қазақстан）列车哈萨克斯坦保健号抵达库斯塔奈州。按照计划，健康哈萨克斯坦号将经停67座车站。截至目前，医生为40多个乡村居民提供了医疗服务。

哈萨克斯坦保健号医疗列车正在继续全国各地巡回诊疗。医疗列车是11日抵达库斯塔奈州的。在那里，医疗专家为9个偏远乡村居民提供免费医疗咨询服务。

此前，哈萨克斯坦保健号医疗列车在北哈州接诊3108人次，其中402名为儿童。

哈萨克斯坦保健号号由7节专业车厢组成，其中4节为设备齐全的医疗室，包括B超室、化验室、口腔设备室等。

除北哈州以外，哈萨克斯坦保健号医疗列车已在阿克莫拉州各经停站为居民提供了医疗咨询服务。但在该州的医疗服务还未结束，列车将于10月4日-9日之间返回阿克莫拉州，再在三座经停站为居民提供医疗服务。

据此前报道，哈萨克斯坦已重启医疗列车巡回诊疗项目。驻有卫生部部署的经验丰富的医疗团队，并配备了全套医疗设备的医疗列车，可以向铁路沿线的巡回医疗点居民提供初级保健、咨询和诊断护理，并通过实验室检测手段，为患者进行各类检查。在有必要时，还可以为患者进行一些常规的小型手术。

【编译：阿遥】



