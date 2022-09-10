2022 年 9月 10 日 星期六 , 10:50

民调显示超过八成国民支持总统政治改革提议

哈通社/努尔苏丹/9月10日 – 八成民众支持托卡耶夫总统的政治体制改革提议。

哈萨克斯坦公共政策研究所在9月份进行了一项电话民调。这项民调对三大直辖市（努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市）以及其他17个州的2394名从事多种不同职业的18岁以上公民，进行了抽样访问。

民调的结果显示，哈萨克斯坦总统年度例行国情咨文，在国民当中获得的评价相当正面。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2022年9月1日发表了年度例行国情咨文。

在国情咨文当中，除了对国家经济社会发展提出的各项任务和总结之外，托卡耶夫建议将哈萨克斯坦总统的任职期限修改为一届七年，不得连任。

民调当中，这一提议获得了绝大多数受访者的支持，支持率达到了82.4%。

对该提议表示支持的民众主要持以下观点：

·61.7%的人认为，7年制总统任期足以完成既定的政治政策和在大选中做出的承诺。

·14.9%的人认为，7年时间不足以让一个政治力量垄断所有的权力结构

与此同时，有19.5%的受访者强调，确保总统职务不得连任是非常重要的。

【编译：木合塔尔·木拉提】