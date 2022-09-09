托卡耶夫总统与国内商界代表举行会谈

哈通社/努尔苏丹/9月9日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日在总统府同国内商界代表举行了会谈。

消息称，会谈主要就企业家对国家发展的作用进行了讨论。

-国情咨文中，我特别指出了以质量和包容性的方式改善整个国家的福利的我国经济政策主要目标不会改变。该目标只有通过建立自由有效的市场经济才能实现。国家在经济的主导作用，特别是国家干涉商业事务将一去不返，也应将这样。国家的任务是，在国内和国际市场对遵守法律的商业提供支持。-总统说。

托卡耶夫表示，经济去垄断化和开辟新市场工作将继续延续。

-竞争形势将得到平衡，不会对任何人给予优先权。尽管受到国家机构提供的关照，在哈萨克斯坦做诚实的生意对每个人来说都应该是有效和安全的。这是基本的立场。我们将推动中小企业的发展。我们专注于培养新一代企业家，并支持新的想法和思想。与此同时，国家不会拒绝支持大型成熟企业。反而，我们呼吁你们积极参与建设公正的哈萨克斯坦。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，为达到该目标，将通过一系列决定。例如，税收和税务管理政策将进行彻底改革。

-2024年，新的税法将正式生效。商界将直接参与法典的制定。我向政府下达了相关任务。2024年起，“从头调整”体系将启动。这将有助于企业摆脱过度的行政压力。将全面修订国家采购方式和公私合作模式，并完善地下资源利用法案。-总统说。

托卡耶夫认为，重新审查税务政策，其中包括农工综合体、建筑业和交通物流领域的发展方式至关重要。

总统强调，只有政府、社会和企业的力量相结合才能完成当前面临的该艰巨任务。他同时再次重申，国家与企业互动的原则不会改变。

会上，托卡耶夫总统呼吁大型企业代表积极参与解决社会重大问题。他指出，对人力资源、旅游业发展、幼儿园和学校，以及医院和大学的建设投资至关重要。

最后，托卡耶夫总统强调了政权和商界之间继续开展建设性对话的重要性。

【编译：小穆】



