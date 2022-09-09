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哈萨克斯坦成为国际军事医学委员会观察员
2022 年 9月 9 日 星期五 , 22:18

哈萨克斯坦成为国际军事医学委员会观察员

哈通社/努尔苏丹/9月9日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦正式成为国际军事医学委员会（ICMM）观察员国。

消息称，哈萨克斯坦驻比利时大使馆的倡议下，哈萨克斯坦外交部和国防部今年正式为加入国际军事医学委员会开展相关工作。9月5日至9日在布鲁塞尔举行的国际军事医学委员会第44次会议上，119个国家的代表一致支持哈萨克斯坦成为观察员。 国际军事医学委员会第44次大会主席大卫·史密斯表示，相信哈萨克斯坦的军事医学领域的工作为国际合作做出有意义的贡献。

哈萨克斯坦驻比利时大使玛尔胡兰·拜穆汗表示，哈萨克斯坦成为国际军事医学委员会观察员国将为哈萨克斯坦专家提高职业水平和与其他成员国参与所有活动创造机会，并有助于在军事医学领域交流经验。 据悉，国际军事医学委员会（ICMM），于1921年成立于比利时首都布鲁塞尔。该组织以促进国际军事医学界友好、交流与合作，倡导人道主义，保护战争受害者为宗旨，是联合国世界卫生组织承认的国际政府间组织。

值得一提的是，哈萨克斯坦武装力量医疗体系得到了有效发展。目前，哈萨克斯坦军事医学体系共有20家军事医疗机构和130多家医疗单位。

【编译：小穆】


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