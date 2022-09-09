2022 年 9月 9 日 星期五 , 17:17

中国学者高度评价托卡耶夫总统年度国情咨文

哈通社/北京/9月9日 -- 2022年9月8日，在中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所的协助下，哈萨克斯坦驻华大使馆组织了圆桌会议，以讨论哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫在2022年9月1日发表的国情咨文中的新倡议。

中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所、中国社会科学院、中国现代国际关系研究院、中国国际问题研究院等中国权威智库的领导和专家出席了活动。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在发言中向与会者详细介绍了《公正的国家 团结的民族 福利的社会》国情咨文的要点并强调总统提出的政治和社会经济改革是国家已经开始的大规模变革的合理的延续。

中方专家和中国国家研究机构代表则分别就哈萨克斯坦当前形势发表看法，对建设«新哈萨克斯坦»道路上实施的改革给予积极评价。

中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全在发言中指出：«国情咨文是一份重要文件，反映了哈萨克斯坦新时代的国家治理理念，是解决国家转型复杂问题的战略举措。»他指出，哈萨克斯坦独立发展30年来，不仅取得了成就，也积累了一些问题。哈萨克斯坦的新战略是符合当前国际国内形势和国家根本利益而进行的政治和经济改革。他完全相信，哈萨克斯坦开始的新改革将成功实施。

俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志表示，引入七年一届的总统任期制度表明哈萨克斯坦所奉行的政策的一致性，旨在建立可持续的民主模式。

俄罗斯东欧中亚研究所中亚和高加索室主任张宁指出，哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫的新政策正在持续实施，并激发了大多数民众的信心，因为 稳定了局势并在总体上在国内外都给人留下了积极的印象。

中国国际问题研究院欧亚所所长李自国强调，托卡耶夫总统新的国情咨文目标明确，提出的措施可靠有效，覆盖了人民生活的广泛领域和经济的所有领域。

中国前驻哈萨克斯坦大使姚培生表示，国家元首的国情咨文是新时代哈萨克斯坦发展的纲领性文件，对落实全面改革计划意义重大。

中国现代国际关系研究院欧亚研究所所长丁晓星表示，相信哈萨克斯坦的新改革将促进国家进一步稳定和安全，这是成功发展和繁荣的重要条件。

总的来说，专家们一致认为托卡耶夫总统的国情咨文是富有内涵的，特别是在国家新经济政策的实施方面。

与此同时，中国学者强调，中哈是可靠的战略伙伴，在维护欧亚大陆稳定方面发挥着重要作用。他们认为，在上海合作组织和亚信会议等多边机构框架内加强哈萨克斯坦共和国与中国之间的合作是当务之急，以促进地区安全和发展。

会议最后，圆桌会议与会人员指出，在托卡耶夫总统实施改革的背景下，两国合作前景广阔，高度评价目前的合作水平，并表示希望扩大和深化联系。