2022 年 9月 9 日 星期五 , 16:49

国际奥委会公布巴黎奥运会拳击比赛资格赛方案

哈通社/努尔苏丹/9月9日 —— 据综合报道，当地时间2022年9月8日，国际奥委会执委会通过了2024年巴黎奥运会拳击比赛资格赛方案。

据国际奥委会官网消息，去年6月决定2024年巴黎奥运会拳击资格赛将不会在国际拳击联合会（IBA）授权下举办后，国际奥委会与运动员、巴黎奥组委等各方代表合作制定了新的奥运资格体系方案，该在洛桑大会上获得批准。

消息称，全新的奥运资格体系由IOC和多位拳击专家通力合作设计而成，该资格体系以运动员通过参加特选赛事以争取直接晋级席位为基础，另外还包括使用各大洲综合性体育赛事作为奥运会拳击资格赛等办法。IBA将不会对以下赛事中的拳击比赛负责，拳击比赛办赛事宜将与各赛事组织方另行安排。

获得奥运资格的洲际赛事如下：