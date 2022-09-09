哈萨克斯坦或将成立进口信贷署

哈通社/努尔苏丹/9月9日--贸易和一体化部拟定了《关于出口信贷署》法案。讨论过后，该法案将提交马吉利斯（议会下院）审议。

据悉，该法案界定了出口信贷机构的法律地位、运作流程、宗旨、任务和权限，以及在发展和促进国内非原材料出口领域与国家机构、商业实体互动的程序。

按照法案，出口信贷署将履行以下职责：

-通过对国内出口商和国外买主达成的出口交易实行自愿保险，促进非原材料类商品（劳务，服务）出口；

-为国内出口商和购买其非原材料类商品的国外买主提供融资时，通过二级银行和金融机构、哈萨克斯坦发展银行、工业发展基金等风险保险保障出口融资；

-根据自愿保险条款，通过哈萨克斯坦和国外保险组织或其他出口信贷机构风险再保险，以扩大对国内出口商的资金支持；

-为国内出口商、进口商或金融机构、国外承包商、非原材料类商品订购商提供出口交易担保；

-通过向二级银行和金融机构有条件地投放资金，为出口提供预融资，促进非原材料类商品出口；

-为投资国境内从事投资的哈萨克斯坦居民提供投资保险；

-为非原材料类商品出口提供信息服务支持，以提高国内出口商竞争力；

-参与实施有利于共和国经济稳定发展的工业创新项目，以及其它任务。

【编译：阿遥】



