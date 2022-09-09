2022 年 9月 9 日 星期五 , 07:34

英国女王伊丽莎白二世去世 查尔斯继承王位

哈通社/努尔苏丹/9月9月--英国女王伊丽莎白二世8日在苏格兰巴尔莫勒尔堡去世，终年96岁。她的长子、王储查尔斯继承王位。

新华社援引白金汉宫8日消息报道称，伊丽莎白二世当天下午在巴尔莫勒尔堡去世，国王和王后定于9日返回首都伦敦。白金汉宫同日发布新国王的声明说，女王的辞世«对我和我家庭的所有成员来说是最悲伤的时刻……我们深切哀悼一位深受爱戴的君主和母亲»。

英国首相特拉斯当天在唐宁街10号首相府门前发表声明说，女王去世的消息令人震惊，她是«现代英国的基石»。

白金汉宫8日早些时候发布了女王身体状况堪忧、接受医疗监护的消息，她的多名亲属随即赶赴苏格兰。当天傍晚，王室工作人员在白金汉宫门前的栏杆上悬挂了讣告，大量民众冒雨前往表达哀思，还有不少人在温莎城堡外敬献鲜花。

伊丽莎白二世在去年4月其丈夫菲利普亲王去世后公开活动明显减少，去年10月住院检查后取消或推迟多项公务活动。今年2月，她确诊感染新冠病毒。6月初，英国举行一系列活动庆祝伊丽莎白二世登基70周年，她因身体不适缺席数场官方活动。本月6日，伊丽莎白二世在巴尔莫勒尔堡任命特拉斯为新首相。王室次日宣布女王推迟一场枢密院线上会议。

伊丽莎白二世1926年4月出生，1952年继承王位，是英国历史上在位时间最长的君主。据英国媒体报道，英国将进入为期10天的全国哀悼期。