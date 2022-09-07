2022 年 9月 7 日 星期三 , 17:45

我国粮食秋收工作正在按计划如期推进

哈通社/努尔苏丹/9月7日--据inbusiness.kz网站消息，农业部副部长阿布勒哈伊尔·塔玛别克7日在新闻发布会上表示，2002年粮食秋收工作正在按计划如期推进，谷物收获进度达57.8%。

他介绍说，今年的有利条件，为如期开启粮食秋收工作创造了便利。截至目前，全国各地陆续开启秋收模式， 920万公顷谷物和豆科作物、即57.8%的粮食作物已经完成收割。平均产量为12公担/公顷，累计脱粒粮食1120万吨。

他表示，今年国内秋收总面积达2340万公顷，其中1610万公顷为谷物。今年的播种工作是在有利时机进行的，并使用了优质种子。这对粮食作物质量和产量产生了积极影响。已有14.77万台拖拉机、3.81万台谷物联合收割机、7.34架拖拉机拖车投入到今年的秋收中。

此外，为确保大规模粮食收获如期推进，还建立了以《绿色发展》股份公司牵头的农业机械购置优惠贷款机制。为优惠租赁计划划拨了约400亿坚戈。自2022年8月5日以来，哈萨克斯坦农业金融公司（ҚазАгроҚаржы）所有分支机构开始受理参与该计划的申请。

【编译：阿遥】