2022 年 9月 6 日 星期二 , 20:45

伊朗外交部：解除对伊制裁有助于满足欧洲能源需求

哈通社/努尔苏丹/9月6日 —— 据新华社报道，伊朗外交部发言人卡纳尼5日说，如果美国解除对伊制裁，伊朗可以帮助满足欧洲的能源需求。

卡纳尼当天在例行记者会上说，伊朗有丰富的石油和天然气资源，欧洲国家当前在能源供应方面面临问题。如果伊朗核问题全面协议恢复履约谈判取得成功并取消对伊单边制裁，伊朗“可以满足欧洲一大部分的需求”。

他说，彻底解除对伊制裁是伊朗在当前谈判中的主要目标。如果美方有政治意愿并采取建设性行动，将有可能就恢复履行伊核协议达成协议。

今年8月初，欧盟向伊核协议相关方提交了一份关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”，美国和伊朗随后通过欧盟间接交换对欧盟所提文本的书面意见。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年4月起，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。