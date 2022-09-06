2022 年 9月 6 日 星期二 , 17:13

加拿大连环伤人案一凶嫌身亡一人仍在逃

哈通社/努尔苏丹/9月6日 —— 据中新社消息，加拿大内陆省份萨斯喀彻温省皇家骑警5日披露，前一天发生的连环恶性伤人案的在逃嫌犯之一已被证实身亡。警方仍在继续追缉另一名凶嫌。

此前一天，该省的詹姆斯·史密斯原住民克里部族地区和附近韦尔登村发生系列伤人案。警方在13个地点发现10名死者及多名伤者。姓氏相同、年龄分别为31岁和30岁的两名男性被警方通缉。

警方5日以一级谋杀、谋杀未遂及擅闯民宅的罪名对两名在逃凶嫌分别提出多项或一项指控。当日下午，警方公布，其中31岁的男性嫌犯达米安已在詹姆斯·史密斯克里部族地区被发现身亡。他的尸体位于户外，明显有伤，且警方判断其伤并非自己造成。

警方确认另一在逃凶嫌迈尔斯是达米安的弟弟，有可能也已负伤。警方称，迈尔斯身负涉及人身和财产犯罪的长期案底，现在仍是危险人物。他此前曾被判监5年，但在刑期未满而获得“法定释放”后逃遁。

同时，警方将该案死伤人数更新为11人死亡、19人受伤。

加拿大总理特鲁多5日宣布，首都渥太华的国会山以及萨省的联邦政府机构连续两天为此案遇害者降半旗。他并强调，任何形式的暴力都没有立足之地。

凶嫌犯案动机尚不明。但警方认为，其中一些袭击是有针对性的，有的则属于随机作案。