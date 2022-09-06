驻华大使努雷舍夫会见中国最高人民检察院检察长张军

哈通社/北京/9月6日 -- 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫6日同中国最高人民检察院检察长张军举行会见。

会见期间双方就哈萨克斯坦和中国在执法领域的合作问题进行了讨论，包括在联合国、上合组织、亚信会议和中亚-中国«»对话等多边机构框架内的合作。

努雷舍夫大使向对方介绍了哈萨克斯坦正在进行的政治和经济改革以及托卡耶夫总统于今年9月1日在第七届议会第三次会议上向哈萨克斯坦人民发表的国情咨文的要点。

与此同时，哈萨克斯坦外交官特别关注两国在《哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国关于民事和刑事司法协助的条约》框架内的合作问题。哈萨克斯坦大使指出进一步完善该文件的必要性，以为两国关系发展注入新动力。

此外，努雷舍夫大使提议，在《哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国关于移管被判刑人的条约》的框架下加强双方在相互移管在哈萨克斯坦和中国监狱服刑的两国公民问题上的实际协作。

中国最高人民检察院检察长高度赞赏托卡耶夫总统提出的哈萨克斯坦政治变革的方针，包括司法和执法体系的改革。

张军表示，中国最高人民检察院有兴趣与哈萨克斯坦共和国总检察院加强联系并建立密切对话，以交流最先进的经验和在检察院机构工作中引入新的方法。

会见最后双方同意继续就哈萨克斯坦驻华大使馆与中国最高人民检察院共同关心的实际问题继续开展密切合作。