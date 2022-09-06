2022 年 9月 6 日 星期二 , 15:18

应急指挥部：库斯塔奈州火势已得到控制

哈通社/库斯塔奈/9月6日--哈萨克斯坦紧急情况部应急指挥部发布了截至6日12：00时库斯塔奈州自然火灾灾情。

目前，各居民点没有任何危险，明火已被扑灭，余火清理工作正在进行。阿曼卡拉盖、列斯诺伊、奧焦尔内、巴尕纳勒等居民点已采取警戒措施。

微量降雨增加了空气湿度。

6日上午7时30分至8时40分，对过火区域进行了空中巡查，在巴尕纳勒乡与喀赞巴斯乡之间区域下段发现余火。奧焦尔内、列斯诺伊、阿曼卡拉盖乡境内火情已得到控制。奧焦尔内、阿曼卡拉盖乡只有少许零星的火点。

应急力量和消防机械重新集结于巴尕纳勒地区主火场。在巴尕纳勒、奧焦尔内、列斯诺伊、阿曼卡拉盖居民点，还调动了国防部和地方执行机关工程设备进行耕地作业。

据应急指挥部提供的数据，火灾发生以来，共有2091名居民被紧急疏散。其中，阿曼卡拉盖、奧焦尔内、列斯诺伊乡9月3日紧急疏散转移居民1841人，巴尕纳勒、喀赞巴斯乡9月5日紧急疏散居民250人。目前，阿乌里耶阔勒中学和寄宿学校应急疏散点共有66人。疏散居民大部分已回家。

共有91座房屋受损，其中，85座在阿曼卡拉盖乡，6座在奧焦尔内乡。截至目前，已动员紧急情况部、内政部、国防部、国家安全委员会和该州公共服务部门224台设备、7架飞机、5辆消防列车、2193名工作人员参加火灾扑救工作。

火灾造成11人受轻度、中度烧伤或中毒，包括6名居民（其中一个是未成年人）、1名林场工人、1名政府职员和3名紧急情况部工作人员。

9月4日，过火面积超过4.3万公顷，林场面积10万7257公顷。

截至目前，紧急情况部热线已接到37个信息来电。

在阿乌里耶阔勒县疏散中心，7名心理师向57人提供了咨询服务，与45名儿童进行集体谈话。

灭火工作仍在继续。

【编译：阿遥】