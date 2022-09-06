联合国警告称索马里可能会发生饥荒

哈通社/努尔苏丹/9月6日 -- 联合国主管人道主义事务副秘书长兼紧急救济协调员格里菲思周一在索马里首都摩加迪沙向媒体表示，«索马里的饥荒已近在咫尺，我们今天正收到最后的警告。»

据联合国新闻报道，格里菲思从9月1日开始对索马里展开访问，他表示对连日来看到的索马里民众所经受的痛苦和折磨深感震惊。

5日发布的《索马里粮食安全与营养状况分析报告》指出，有切实迹象表明，位于索马里中南部湾区的拜多阿区和布尔哈卡巴区在今年10月到12月将发生饥荒。对此，格里菲思强调，当前的状况和趋势跟2010年到2011年索马里发生饥荒之前类似，并且有过之而无不及。这是对所有人最后的警告。

多重因素造成危机持续

格里菲思进一步指出，前所未有的连续4个雨季缺雨、数十年的冲突、大规模的流离失所以及严重的经济问题正在将许多索马里人推向饥荒边缘。而这样的情况可能将至少持续至2023年3月。

格里菲思特别提到，在拜多阿以及距离摩加迪沙不远的贝纳迪尔，有越来越多骨瘦嶙峋的儿童被带至医院就医，而他们相比于无法获取基本医疗服务的索马里人来说已算幸运。据估计，如果情况得不到改变，到今年10月索马里各地面临严重营养不良的儿童将达到150万。

人道主义机构在行动

格里菲思同时强调，数月来，人道主义机构一直在用其所拥有的资源尽力应对索马里的危机，这的确帮助拯救了生命。世界粮食计划署5日就表示，其救济物资已送达370万人，超过30万人还获得了营养支助，这创下了该机构在索马里援助人数的纪录。

不过，格里菲思仍然呼吁，要给人道主义机构提供安全的途径，以及时帮助到所有有需要的人；同时，捐助方需向人道主义机构提供更多资金，尤其要支持索马里当地的一线组织开展工作。

为未来投资

格里菲思还指出，尽管索马里眼前要应对拯救生命的紧急需求，但同样应当为了防患于未然而加大投入。这意味着要扩大医疗服务的覆盖面，提供更好的基本卫生保健，并改善水源和环境卫生的治理结构。

格里菲思还强调，对于世代过着乡野生活的索马里人来说，需要为他们寻找到除了饲养牲畜以外的收入来源，帮助他们培养新的技能，以便掌握其自身和家庭的未来。

根据今年6月的官方统计，索马里近一半的人口已面临严重的粮食不安全状况。此后，危机持续加剧，最新的情况预计将在未来几天内更新。同时根据此前的预报，索马里将在未来几个月迎来连续第5个雨量匮乏的雨季。

索马里上一次发生饥荒是在2011年至2012年，当时有超过25万人因此死亡。在2016年到2017年，索马里也经历了严重的旱灾。但在人道主义机构的帮助下，饥荒最终得以避免。