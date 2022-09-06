2022 年 9月 6 日 星期二 , 14:35

托卡耶夫总统会见德国经济代表团

哈通社/努尔苏丹/9月6日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日在总统府会见了到访的德国经济代表团一行。

据总统府新闻局消息，双方在会晤期间，就哈萨克斯坦与德国之间的经贸和投资合作问题进行了讨论。

托卡耶夫总统对德国政府和商界代表们的来访表示欢迎，并强调哈萨克斯坦非常愿意与德国加深在能源、工业、农业、物流交通、教育、科学技术人才培养等方面的合作。

总统表示，目前哈国政府已经准备了一个项目池，包括 800 个潜在的投资项目。此外，为吸引德国企业在哈投资，哈国将确保为其营造一切有利的条件。

托卡耶夫总统说：

- 德国是哈萨克斯坦在欧盟当中最重要的伙伴。在哈国，有600多家哈德合资企业正在开展富有成效的业务。双方在提升经贸和投资规模方面，有着充足的潜力。

总统还对德国在科技人才培养方面的经验表达出了浓厚的兴趣。

具体而言，哈萨克斯坦正在考虑在哈开设德国技术机构代表处、实验室、科学和研究中心的分支机构，以用于培养哈萨克斯坦本土科研技术人才。

德国经济代表团团长、德国经济与气候保护部内部经济政策司司长、哈德政府间委员会德方主席多米尼克·施尼克尔斯在会晤中，高度评价了哈萨克斯坦与德国国家机构和企业间的相互合作水平。

他还强调指出，哈国政府成立的专门与德国企业开展合作的工作组，在双边合作中发挥了重要的作用。

德国代表团对与哈国共同开发跨里海多式联运国际运输走廊项目，以及合作发展矿业和能源领域表达了浓厚的兴趣。

【编译：木合塔尔·木拉提】