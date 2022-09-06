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工业部长会见德国经济代表团
2022 年 9月 6 日 星期二 , 14:21

工业部长会见德国经济代表团

哈通社/努尔苏丹/9月6日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫5日会见德国经济与气候保护部内部经济政策司司长多米尼克·施尼克尔斯。

会议期间，双方就发展交通物流综合体领域的相互合作、工矿联合开发等问题进行了讨论。

如今，德国是哈萨克斯坦的主要经济伙伴之一，也是对哈萨克斯坦经济投资最多的国家之一。 2022年上半年，两国贸易额增长1.6%，达到12亿美元。

目前，哈萨克斯坦有1000多家德资企业。

两国在运输和物流领域的合作也在不断加强。 具体来说，今年前六个月，德国经哈萨克斯坦运输的过境货物量增长47%，达到了230万吨。

哈萨克斯坦工业部长表示，哈方有意通过增加公路运输货物周转量而进一步加强互利合作。

此外，两国在民航领域也建立了有效合作。当前，两国航空公司每周执行15班定期国际航班。

德国是汽车组装领域的世界领先国家之一。 在这方面，吾斯肯巴耶夫表示，哈方有意加强在该领域合作。

-目前为止，两国在工业领域成功实施了总金额达7.194亿美元的14个项目，新增就业岗位2200多个，相信两国会继续开展这方面的合作。-他说。

【编译：阿依波塔】


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