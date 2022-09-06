志愿者团队为库斯塔奈火灾灾区的动物提供帮助

哈通社/努尔苏丹/9月6日 – 哈萨克斯坦库斯塔奈州森林火灾灭火和救援工作仍在持续开展当中，紧急情况部、内务部和国防部组织的专业救援团队在有序的开展灭火和人员疏散工作。

对于救援行动而言，保障火情区域内人员安全是首要任务，火灾影响范围内的居民也是救援人员优先重视的目标。不过，在保障当地居民生命安全的同时，对动物的救援工作也没有被忽视，一支由动物园的义工们组成的志愿者团队正在积极地为当地的动物们提供救援。

据志愿者团体《希望+KST》负责人奥尔加·索洛维耶娃介绍，志愿者团队在人员疏散安置区域附近设立了一个用于帮助受灾区域动物的临时救助站，并在确保不影响政府救灾团队灭火和人员转移工作的前提下，组织人力对受到火灾影响的定居点进行了搜索，尽可能的将被困在房屋、院落和牲畜棚圈当中的家养动物转移到安全的地带。

志愿者会对被解救出的动物提供治疗和喂养，对于其中状态危及的动物，会安排车辆移送到位于库斯塔奈的兽医院进行救治。

索洛维耶娃告诉记者，义工团队的志愿者们几乎走访了阿曼卡拉盖等受灾定居点被烧毁房屋的每一个角落，期间也得到了官方人员的帮助，一些救援人员向他们提供了哪些房屋和棚圈中可能还关着动物的信息，在对烧伤的动物提供救援过程中，医生们也会提供一些很可靠的建议和帮助。

据其介绍，志愿者们目前救出了不少动物，不过遗憾的是，由于初期火势巨大，救援行动初期主要集中在人员疏散方面，因此许多动物并没有来得及及时的撤出。

- 我们在院落里、房屋当中发现了许多被烧伤烧死的猫狗尸体，尤其是一些狗儿无法挣脱绳索，或者无法离开院落，最终被烧死在那里。- 索洛维耶娃说。

一些棚圈中饲养的奶牛也被大量的烧死，情况令人动容。

索洛维耶娃表示，接下来的几天里，义工团队都会继续在受灾区域为需要帮助的动物和居民们提供援助。志愿者们还设置了一道热线，方便居民为他们提供有关需要帮助的动物的位置信息。

- 动物也是生命，也应该被拯救和治疗，特别是在这样的灾难之后。- 她说。

截止9月5日晚间晚间为止，自9月2日开始的库斯塔奈州森林火灾灭火救援工作仍在持续当中，火灾范围目前涉及了5个居民点周边区域。

受森林火灾蔓延影响，目前已有91处居民住宅被毁，总计1841名当地居民被疏散至安全区域。

火灾已造成一位86岁的当地居民死亡，另有10人受伤，其中4人在住院接受治疗。

【编译：木合塔尔·木拉提】