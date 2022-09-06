台风“轩岚诺”登陆韩国南部沿海多地受灾

哈通社/努尔苏丹/9月6日--据韩联社报道，第11号台风«轩岚诺»于6日凌晨4点50分许在韩国南部沿海地区庆尚南道巨济市附近登陆，并于上午7点10分许离开蔚山前海。受台风过境影响，多地遭遇暴风雨灾害。

韩国气象厅表示，台风于当天上午6点经过釜山东北偏东10公里处时的速度为每小时52公里，中心气压为955百帕，最大风速40米/秒（时速144公里）。台风在中纬度地区登陆后仍未减弱为强热带风暴的的现象极其罕见。

预计轩岚诺将于当天中午到达韩国东海（日本海）中央的郁陵岛东北方向100公里洋面，下午6时许经过郁陵岛东北偏北方向560公里洋面，7日0时到达日本札幌西北方向400公里处并减弱为温带低气压。

上午7时，全国大部分地区和海上发布了台风特报，仁川等沿海地区发布了强风或风浪特报。庆尚道每小时降雨量达30至110毫米。庆尚北道浦项市（九龙浦）和庆州市（吐含山）在台风登陆的早5点到7点的2个小时降雨160毫米和153毫米。全国多地每小时降雨量达5～20毫米。

4日0时至6日7时的累计降水量依次为济州汉拿山948毫米、庆州市吐含山389.5毫米、首尔江南区282毫米、江原道高城郡弥矢岭251.5毫米等。全罗道和庆尚南道最大瞬时风速为30米/秒（时速110公里）。

随着全国正式进入台风影响圈，5日夜间到6日凌晨各种灾害层出不穷。釜山、蔚山、庆尚南道等韩国南部地区出现多起道路、房屋或耕地遭水淹、树木倒塌、河流泛滥、设施毁损、居民被困等事故和救援请求。据警方和消防部门透露，当天凌晨1时许，蔚山市一名男子失足落水，但因水位上涨、水流湍急，救援工作面临困难。

首都圈也受到台风影响，京畿道发生了两起树木被强风刮倒砸向车辆的事故，车上被困人员已安全获救。