2022 年 9月 5 日 星期一 15:09

托卡耶夫总统主持召开库斯塔奈州救灾指挥部会议

哈通社/库斯塔奈/9月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫9月5日抵达库斯塔奈州进行工作视察。在完成了从空中对当地森林火灾区域的视察后，总统在灾情应急指挥中心主持召开了救灾工作指挥部会议。

会上，总统听取了紧急情况部部长尤里·伊林和库斯塔奈州州长阿基米德·穆哈姆别托夫就灭火抗灾、疏散人员以及为灾区居民提供物资保障等措施实施情况进行的汇报。

托卡耶夫总统指出，当前该地区整体情况均在掌握当中，已经采取了所有必须的手段确保应对自然灾害。

总统强调指出，有关部门应从此次火灾中汲取教训。

托卡耶夫总统还向救灾应急指挥部就尽快扑灭森林火灾下达了一系列指示。

对于应灾情而被迫放弃房屋等财产而蒙受损失的居民，托卡耶夫总统责成中央政府和库斯塔奈州州政府，尽快为他们提供援助和补偿，核定为这些居民弥补财产损失所需的补助金额。

托卡耶夫总统强调说：

- 所有受灾的公民都得到了援助，并疏散到了安全的地带。根据我的指示，政府正在开展工作解决救灾善后等问题。对于救援的开展不应有任何疑虑。

总统指出，必须查明此次大火的起火原因。托卡耶夫总统表示，相关部门应着手制定恢复因火灾受损的森林资源，并确保制定有效地机制，防止此类火灾的再次发生。

托卡耶夫总统同时指出，有必要加强紧急情况部在应对此类灾害方面的能力，包括人员培训和物资物质保障等，并加强对专业人员的待遇安排。

会后，托卡耶夫总统与执行救灾任务的紧急情况部、内务部和国防部一线救援人员，以及来自全国各地的救火志愿者们进行了会面。

总统感谢所有参与救援的人员展现出的非凡勇气和责任心，并表示将为他们申请勋章和荣誉表彰。

【编译：木合塔尔·木拉提】