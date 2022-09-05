2022 年 9月 5 日 星期一 13:31

哈萨克斯坦准备引入阿穆尔虎

哈通社/努尔苏丹/9月5日--据inbusiness.kz. 网站消息，在符拉迪沃斯托克东方经济论坛框架内举行的第二届国际老虎保护论坛上，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部副部长艾莉亚·沙拉别科娃宣布，哈萨克斯坦为引入阿穆尔虎，已在巴尔喀什湖境内开辟了特别保护区，总面积达41.5万公顷。

-作为《生物多样性公约》缔约国，我们有义务保护和恢复生态系统。考虑到里海虎至上世纪中叶生活在哈萨克斯坦境内，遂决定引入阿穆尔虎。哈萨克斯坦政府有望在2025 年迈出再引入老虎第一步。-沙拉别科娃说。

据她介绍，基因研究已证实阿穆尔虎属于里海虎近亲。2010年，哈萨克斯坦制定了老虎再引入规划。目前，哈萨克斯坦政府在巴尔喀什湖境内设立了总面积为41.5万公顷的特别保护区。

里海虎又称波斯虎、图兰虎、中亚虎，是虎的一个亚种。曾分布在伊朗、伊拉克、阿富汗、土耳其、蒙古及俄罗斯境内。中亚和外高加索地区历史上曾有里海虎种群栖息。由于人类捕杀等原因，自1970年代绝灭。在已知虎的亚种里，里海虎的体型位居第三大，仅次于阿穆尔虎和孟加拉虎。

【编译：阿遥】