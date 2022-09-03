2022 年 9月 3 日 星期六 14:29

哈萨克斯坦将制定落实总统国情咨文的国家计划

哈通社/努尔苏丹/9月3日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫3日主持召开政府工作会议。

会议期间，斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦将制定落实总统日前发布的国情咨文的国家计划，并责成 国家经济部在下一次政府会议，即在9月6日召开的会议期间提交旨在落实总统国情咨文的国家计划草案。

国家经济部、财政部和卫生部等政府部门领导人在会议期间就落实总统下达的任务提出了一系列相关建议和措施。

总理强调了努力工作不负人民信任的重要性。

-首先，我们对总统提出的改革的有效性负直接责任。 对此，我责成有关部门抓紧落实总统下达的任务。-斯马伊洛夫说。

斯马伊洛夫还就制定新预算法草案下达工作指示。

-新税法应成为实施国家社会经济政策的主要工具，及时应对当前形势的挑战。 进一步完善财政政策应着眼于刺激商业活动、增加投资吸引力、扩大税基和增加预算收入部分，建立清晰、准确和透明的税收管理程序。此外，国家元首还提出了进一步改革预算制度的多项任务。政府正在开展适当的预算规划改革工作。同时，总统提出了简化预算流程、引入预算风险管理制度、提高地区财政独立性等具体任务。这些措施可以从质量上提高现行预算政策的效率和国家支出的有效性。在这方面，国家经济和财政部应抓紧考虑这些任务的法律批准问题，并制定新的预算法草案。-总理说。

【编译：阿依波塔】