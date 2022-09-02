哈国产生物乙醇在国际市场的地位不断提升

哈通社/努尔苏丹/9月2日 -- 不久前，两艘装有哈萨克斯坦生物燃料的船只通过波罗的海港口驶往鹿特丹。货物总量为5000吨。

目前，哈国在生物乙醇行业面临着巨大的机会。欧洲国家对该产品的需求旺盛。他们已经密切关注哈萨克斯坦并准备合作。

非政府组织»BioOperations»负责人叶甫根尼·科林透露，来自欧洲的代表已经抵达哈萨克斯坦，他们考察了生产情况，生产原料。

生物乙醇是一种可再生的环保燃料来源，其消费量在世界范围内每年都在增长。生物乙醇的生产符合哈萨克斯坦向«绿色经济»过渡的概念。

此前，该企业履行了与比利时的合同，现在已经与英国签订了一项合同，也是大合同。

值得一提的是，与美国、巴西和欧盟的生物乙醇上产企业相比，哈萨克斯坦主要使用小麦，而非玉米生产乙醇，因此在成本较高。哈国生物乙醇的优势在于相比巴西和美国而言，与欧洲之间的运输成本较低。

鉴于欧洲使用生物燃料的标准正在不断提高，从而减少对精炼产品的依赖，哈萨克斯坦在这一市场的前景是可观的。现在，企业的主要困难可能是由于俄乌冲突，设备供应困难（通常是在西方国家购买）。

除了出口导向外，国内制造企业也准备着眼本国市场。